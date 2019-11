Ultimo aggiornamento: 15:35

RIETI - Cambio in panchina per la retrocessa Spes Poggio Fidoni: al posto del dimissionario Luigino Moronti, già dal recupero della V giornata in casa contro il Mideporte Colle Salario (in programma domani, alle ore 15), sarà Marco Pompili il nuovo allenatore del club gialloverde. Pompili, dopo la parentesi da allenatore del Capradosso nello scorso campionato di Prima categoria, torna ora in panchina, per guidare una Spes in leggero affanno nelle ultime uscite stagionali.«Nella giornata di ieri il mister Moronti ha rassegnato le sue dimissioni - spiega il direttore sportivo del club, Massimo Lattanzi - Già da un paio di settimane c’era un’aria pesante e dimessa nello spogliatoio - continua il ds - la sconfitta contro Valle del Peschiera è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il risultato di domenica non è stato preso bene dalla società, convinta del potenziale della rosa. Ovviamente, le colpe non sono solo dell’allenatore, che ringraziamo per l’impegno profuso, augurandogli le migliori fortune. A sostituire mister Moronti sarà Marco Pompili, a cui auguriamo un buon lavoro e speriamo che sappia toccare le corde giuste dei nostri giocatori, i quali da ora in poi non avranno più alibi».