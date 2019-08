Ultimo aggiornamento: 12:10

RIETI - Si accendono i riflettori sulla coppa Lazio di Prima e Seconda categoria 2019-20. Nella giornata di ieri é stato emesso il comunicato riguardante proprio questa competizione, che trova presenti in lista ben 8 formazioni reatine, 4 per la Prima e 4 per la Seconda.In Prima categoria, a scendere in campo nella coppa saranno Atletico Canneto, la matricola Castelnuovo di Farfa, Ginestra e Poggio Mirteto. I quattro club della nostra provincia potrebbero capitare negli 11 gironi a tre squadra o nei 5 a due; bisognerà attendere il calendario ufficiale. Si inizierà il 22 settembre mentre la data della finale non è stata ancora decisa, poiché verrà determinata dopo la fine del campionato.Situazione molto simile anche per le quattro reatine impegnate nella coppa Lazio di Seconda categoria: i club ammessi sono Atletico Cantalice, la new entry Casperia, Cittareale e Selci. Non ancora stilati i gironi in cui giocheranno le squadre della nostra provincia ma, dal comunicato, si legge che si creeranno 12 gironi da tre squadre e 4 gironi da due. Servirà tempo per vedere quale sorte e quali avversari toccheranno alle reatine. Anche in questo caso, il sipario sul torneo si aprirà il 22 settembre, mentre il giorno in cui giocare la finale si deciderà dopo il termine del campionato.