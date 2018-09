di Raffaele Passaro

RIETI - Bf Sport (ex Scandriglia), alias Babadook, scalda i motori. I bianco-gialli, allenati dal mister Davide Colantoni, sono pronti a dimostrare il loro valore nella Coppa, per cercare di oliare i meccanismi in vista del campionato di Prima categoria. Tanti i cambi nella rosa, con ben 14 new entry nell’organico.



Tre sono state le amichevoli giocate da Babadook in questo inizio di stagione: contro Cantalice, Spes Poggio Fidoni e Piazza Tevere. Ora, però, è tempo già di pensare alla prima partita di Coppa Lazio, in programma domenica 16 alle ore 10, che gli uomini di Colantoni giocheranno in casa, al “Gudini” di Rieti, contro la formazione tiberina del Roma VIII.



LE ASPETTATIVE

Davide Colantoni (Allenatore Bf Sport): «In questo precampionato abbiamo lavorato bene. Abbiamo notato una buona crescita complessiva del gruppo, che oggi presenta molti volti nuovi. A causa di questo, ci servirà tempo per oliare i meccanismi di squadra, oltre che le tattiche di gioco. Sono molto fiducioso. Essendo una nuova realtà, sicuramente non avremo pressioni, a differenza invece di altre formazioni, che invece hanno investito molto e che, perciò, si ritrovano a tutti i costi a dover fare risultati positivi. Come obbiettivo per la Coppa, sicuramente è quello di arrivare il più in alto possibile e di ben figurare. Per quel che riguarda il campionato, abbiamo le incognite delle romane e sappiamo bene che anche le altre squadre reatine sono molto forti. Importante, per il campionato, è di centrare la zona salvezza, cercando sempre di divertirci e seguire i valori di questo sport».



LA ROSA

Portieri : Matteo Bianchetti (classe ’90, da Grotti), Marco Troiani (’94, confermato).

Difensori : Leonardo Grillo (’94, c), Cann Kwuaku (’90, c), Gino Ioannilli (’94, c), Matteo Lodovici (’96, da Cantalice), Gianmarco Cardini (’98, da Cantalice), Marco Panitti (’88, da Grotti), Manuel Severoni (93’, da Cittaducale).

Centrocampisti : Isa Isiaka (96’, c), Thomas Vittori (2000, da Torricella), Giacomo Grifoni (’94, da Capradosso), Stefano Petrongari (85’, da Contigliano), Gianluca Desideri (’92, da S.Susanna), Marco De Giorgi (’84, c), Mattia Tolomei (’98, da Poggio Fidoni).

Attaccanti : Manuel Cavallari (’92, c), Andrea Antonacci (’90, da Capradosso), Simone Cantonetti (’89, da Alba Sant’Elia), Riccardo Patacchiola (’95, da Cantalice), Andrea Marchioni (’91, c), Mauro Ortenzi (’98, da Cantalice).



STAFF TECNICO

Allenatore : Davide Colantoni

Vice-allenatore : Antonello Cacchiarello

Preparatore dei portieri : Bernardo Sacco

Collaboratore tecnico : Emiliano Chiappalone

Assistente staff tecnico : Luciano Cicolani



LA SOCIETA’

Presidente : Giorgio Travisani

Direttore generale : Marco Simeoni

Direttore sportivo : Marino Spadoni

Segretario : Antonio Ciaramelletti

DirigentI : Luciano Cicolani, Matteo Zepponi, Silvia Iazzoni, Laura Colasanti, Luca Bonifazi, Andrea Cardinali

Venerd├Č 14 Settembre 2018



