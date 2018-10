RISULTATI E MARCATORI, III GIORNATA, GIRONE C

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella terza giornata del campionato di Prima categoria, arriva la prima capolista della stagione: è Bf Sport, che vince il match interno contro Fidene e conquista la terza vittoria consecutiva. Sconfitte di misura per Alba Sant’Elia e Grotti, battute con il punteggio esterno di 0-1 rispettivamente da Poggio Nativo e Capradosso. Vittoria in rimonta per Ginestra, che batte per 2-1 l’Atletico Canneto; stesso risultato è maturato, invece, nel match tra Futbol Montesacro e Cantalupo, con i romani che ora provano a rimanere in scia di Babadook (altro nome di Bf Sport). Infine, nel pomeriggio, sono arrivati due pareggi: 2-2 è finito il match d’alta classifica tra Amatrice e Mideporte Colle Salario (con Amatrice che sbaglia un rigore nel finale) mentre, a Monterotondo, 1-1 è il finale del derby romano tra Castrum e Castel Giubileo. Acquista 3 punti, invece, Poggio Mirteto, quest'oggi ferma per il turno di riposo.Alba Sant’Elia-Poggio Nativo 0-1: D’AngeliAmatrice-Mideporte Colle Salario 2-2: Colangeli, Ciogli (Ama.), Rustic, Innocenti (Mide.)Bf Sport-Fidene 3-1: Cavallari, De Giorgi, Tolomei (Bf.), Marulla (Fid.)Castrum Monterotondo-Castel Giubileo 1-1: De Marco (Castr.)Futbol Montesacro-Cantalupo 2-1: Anfuso, Conte (Futb.), Lamin (Cant.)Ginestra-Atletico Canneto 2-1: Cola, Piermarini (Gin.), Passrani (Atl.Cann.)Grotti-Capradosso 0-1: BuzziBf Sport 9Mideporte Colle Salario, Amatrice, Poggio Nativo, Futbol Montesacro, Ginestra 7Capradosso 6Grotti, Castrum Monterotondo, Poggio Mirteto 4Castel Giubileo 2Atletico Canneto, Cantalupo 1Fidene, Alba Sant’Elia 0