RISULTATI E MARCATORI, I GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E’ ufficialmente cominciato il campionato di Prima categoria 2019-20. Intensi ed emozionanti i derby reatini mentre, contro le romane, le formazioni reatine possono sorridere. Analizziamo i risultati. Al “Gudini” di Rieti, l’Alba S.Elia ha trovato i primi 3 punti stagionali grazie alla vittoria di misura (3-2) contro Ginestra; nell’altro derby, vittoria larga e pesante del Poggio Mirteto, che ha vinto con un tennistico 6-1 sul campo dell’Atletico Canneto. Terminata senza reti, invece, il match sabino tra le neopromosse Borgo Quinzio e Castelnuovo di Farfa.Riparte da un convincente 4-0 la Spes Poggio Fidoni, che trova i primi 3 punti nel match contro la capitolina Tor di Quinto. Pareggio, invece, per l’Atletico Sabina che, tra le mura amiche, fa 1-1 contro III Municipio. Sconfitta, invece, per Valle del Peschiera, nel match contro l’Alma Parioli. A Roma, invece, parte bene la stagione del Castrum Monterotondo, che ha battuto di misura (2-1) il Mideporte Colle Salario, nel derby tutto romano. Infine, nell’altra stracittadina, la Virtus Roma si è imposta 5-1 contro l’Eretum.Alba S.Elia-Ginestra 3-2: 2 Alesse, Antonacci (A), Monte, Conti (G)Alma Parioli-Valle del Peschiera 2-0: 2 SoccorsiAtletico Canneto-Poggio Mirteto 1-6: Maiali (AC), 2 Luciani, Mevoli, Nobili, Iacobelli, Odiki (PM)Atletico Sabina-III Municipio 1-1: Armagno (AS), Dè Pierro (III)Borgo Quinzio-Castelnuovo di Farfa 0-0Castrum Monterotondo-Mideporte Colle Salario 2-1: Santarelli, Scarafile (CM), Ruggini (MCS)Spes Poggio Fidoni-Tor di Quinto 4-0: 2 Di Lorenzo, 2 RecchiaVirtus Roma-Eretum 5-1: Taddei (E)Poggio Mirteto, Spes Poggio Fidoni, Virtus Roma, Alma Parioli, Alba S.Elia, Castrum Monterotondo 3Castelnuovo di Farfa, III Municipio, Atletico Sabina, Borgo Quinzio 1Ginestra, Mideporte Colle Salario, Valle del Peschiera, Eretum, Tor di Quinto, Atletico Canneto 0