I COMMENTI

Giancarlo Marsili (Allenatore Atletico Canneto)

La società III Municipio non rilascia alcuna dichiarazione.

IL TABELLINO

Atletico Canneto

III Municipio

Arbitro

Reti

CLASSIFICA

RIETI - Sconfitta amara per l’Atletico Canneto che, davanti al proprio pubblico, viene sconfitto 1-2 dal III Municipio nel match di recupero della XII giornata di Prima categoria, arbitrato da Lorenzo Sandrelli di Rieti, al debutto in Prima categoria.Match di recupero importante per entrambe le squadre, che navigano in acque sicuramente non tranquille. L’Atletico Canneto arriva alla gara da 14esimo, con un filotto negativo di 3 sconfitte consecutive, così come il III Municipio: la squadra romana, penultima in classifica, dista soli 4 punti dall’Atletico ed anche lei non raccoglie punti da 3 giornate. Per così dire, una gara da 6 punti. La prima frazione di gioco si chiude con un pareggio a reti bianche, mentre la seconda si apre con il III Municipio che passa in duplice vantaggio, prima con Procaccianti e poi con il gol siglato su rigore da Salini. L’Atletico Canneto prova a riacciuffare il punteggio ed accorcia le distanze con la rete di Maiali, ma il gol del reatino non basta per la rimonta. III Municipio che, grazie alla vittoria, resta in 15esima posizione, va a +5 dal fanalino di coda Tor di Quinto e si porta a -1 proprio dall’Atletico Canneto.: «Partita giocata malissimo: non siamo mai stati in campo in maniera adeguata. Speriamo di venirne fuori, ma la situazione è molto complicata. Complimenti alla squadra avversaria, che è venuta a Canneto con lo spirito giusto».: Ferazzoli, Rausa, Ori, Piermarini, Cacchiani, Innocenzi, Menichelli, Pandimiglio, Mencio, Maiali, Osoja. A disposizione: Forniti, Galante, Lo Verso, Miconi, Pastorelli. All. Giancarlo Marsili.: Dionisi, Rocchi, Fabbri, Franti, Lionetti, Labella, Benegiamo, Nicolucci, Salini, Procaccianti, Mariani. A disposizione: Bucci, Primavera, Tabacchino, Di Marcello, De Fabritiis. All. Alessandro Stuppia.: Sandrelli di Rieti: Maiali (AC), Procaccianti, Salini (III)Poggio Mirteto 38Castrum Monterotondo 34Virtus Roma 32Alma Parioli 26Valle del Peschiera 23Ginestra, Spes Poggio Fidoni 21Mideporte Colle Salario, Alba Sant’Elia 20Eretum 19Castelnuovo di Farfa 14Atletico Sabina, Borgo Quinzio 13Atletico Canneto 10III Municipio 9Tor di Quinto 4