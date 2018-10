RIETI - Prima vittoria stagionale per il Poggio Nativo di mister Dominici che, con un gol per tempo, riesce a battere 2-1 un Capradosso apparso poco concentrato, come sostiene anche il mister ospite, Marco Pompili.



Partita inizialmente molto equilibrata, con le due squadre che pressano molto alte, sviluppando il gioco con continui contropiedi e capovolgimenti di fronte. Più scorre il tempo e più i padroni di casa alzano i ritmi, creando di tanto in tanto qualche buona trama offensiva, salvo poi sprecare tutto negli ultimi 15 metri; gli ospiti attendono e ripartono in contropiede. Per vedere il primo gol, bisogna aspettare il primo dei tre minuti di recupero assegnati dal direttore di gara: Miconi, attaccante del Poggio Nativo, lasciato solo in area dopo gli sviluppi di una punizione dall’out di sinistra, insacca il pallone in rete e porta in vantaggio i padroni di casa. Il primo tempo, perciò, si conclude con il punteggio di 1-0.

Seconda frazione di gara molto elettrizzante: al 6’ arriva il gol del pareggio del Capradosso con Ortenzi, abile a sfruttare un passaggio di Ottaviani dopo una buona azione personale sulla sinistra. Trascorrono solo 3’ e Poggio Nativo si rifà avanti con il gol di Luciani, che beffa l’estremo difensore ospite con tiro secco dentro l’area di rigore. Sul finire di tempo, grande pressing degli ospiti, che chiedono anche un rigore, non concesso poi dal direttore di gara, per spinta su Ortenzi in area di rigore.

Dopo il triplice fischio, animi caldi a centrocampo a causa dei contatti di gioco accaduti durante il match; i dirigenti e gli allenatori delle due squadre hanno poi riportato la calma, evitando che la situazione degenerasse. Termina, perciò, così al “Comunale” di Poggio Nativo: Poggio Nativo batte Capradosso 2-1.



I COMMENTI

Antonio Domenici (allenatore Poggio Nativo): «Partita difficile. Sapevamo di dover affrontare una squadra dura da battere e, sicuramente, più forte e più attrezzata dello scorso anno. Siamo stati anche fortunati nell’incontrarli ora, viste le importanti assenze che hanno. Il pareggio poteva starci, anche se noi abbiamo creato moltissime occasioni da gol che, però, non abbiamo sfruttato al meglio, sia per errori nostri che per bravura del loro portiere. A proposito di questo, vorrei proprio fare i complimenti a Santarelli, per l’impegno e la bravura che mette in ogni partita. Questi sono i primi tre punti stagionali: ci daranno morale. Siamo soddisfatti».

Marco Pompili (allenatore Capradosso): «Sapevamo di giocare una gara difficile, contro una squadra tosta, che lotterà fino alla fine per vincere questo campionato. Abbiamo, purtroppo, approcciato male il match, concedendo troppo ai nostri avversari. Abbiamo concesso i due gol su due nostre disattenzioni. Alla fine ci abbiamo provato a pareggiare ma non siamo stati abili nel riuscirci. Sconfitta, forse, giusta ma solo per nostri demeriti».



IL TABELLINO

Poggio Nativo: Ballanti, Innocenzi, Rausa, Mostarda, Paolucci, D’Angeli, Ciavattieri (dal 43’ st. F. Di Casimirro), Miconi (dal 29’ st. D. Di Casimirro), Odiki, Mevoli, Luciani (dal 26’ st. D’Annibbale). A disposizione: Morante, Spagoni, Carboni, Fioravanti, Fiorrillo. All. Antonio Domenici.

Capradosso: Santarelli, Carloni (dal 30’ st. Bastioni), Massimi, Buzzi, Formichetti, Mancini (dal 45+1’ pt. Salusest), Recchia, Diomande, Tosoni, Ortenzi, Ottaviani (dal 10’ st. Cipolloni). A disposizione: Sechi, De Fulgentiis, Lowa, D’Angeli, Falasca. All. Marco Pompili

Arbitro: Alessio Fiore di Roma 1

Reti: 46' pt Miconi (PN), 6' st Ortenzi (C), 9' st Luciani (PN)

Note: Allontanato Antonio Domenici (allenatore Poggio Nativo) per proteste; espulso Mevoli (Poggio Nativo). Ammoniti: Mevoli, Mostarda, Rausa, Miconi (PN), Bastioni (C); angoli: 5-2

