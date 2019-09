LA ROSA

RIETI - Il Poggio Mirteto è pronto per le nuove avventure della stagione 2019-20. Il club mirtense scenderà in campo già da questo weekend per l’appuntamento con il primo turno della coppa Lazio, che vedrà i biancorossi affrontare in trasferta i gialloverdi di Ginestra (calcio d’inizio domenica 22, ore 11) . La squadra allenata dal nuovo arrivato mister Antonio Domenici sarà, ovviamente, impegnata anche nel campionato di Prima categoria. Obbiettivo primario della formazione della bassa Sabina è sicuramente quello di ben figurare nelle due competizioni, cercando magari di rendersi magari protagonista in campionato.Nella scorsa stagione, i ragazzi della formazione reatina hanno effettuato un campionato a due facce: girone d’andata altalenante, girone di ritorno da prima della classe, anche grazie ai numerosi gol di Simone Marcelli, il classe ’98 che lo scorso anno con i suoi 19 gol ha fatto sognare i tifosi biancorossi. Quest’anno, insieme a Marcelli, in attacco ci sarà anche Omar Mevoli, arrivato da Poggio Nativo, già allenato proprio in maglia biancazzurra da Domenici: si prevedono emozioni nel reparto offensivo. Oltre Mevoli, ben 8 sono stati i nuovi arrivati in casa mirtense, che si sono aggiunti alla già lunga lista di confermati. I presupposti per far bene, quindi, ci sono tutti: sarà il campo ad avere l’ultima parola.: Massimiliano Murante (classe ’85, dal Poggio Nativo), Christian Gentili (’85, confermato), Simone Giannini (’99, conf.).: Patrizio Avenali (’86, conf.), Simone Diamanti (’93, conf.), Alessandro Gattarelli (’91, da Atletico Canneto), Federico Masci (’94, conf.), Mattia Quondamstefano (’95, conf.), Giacomo Spurio (’98, dal Selci), Stefano Guidi (’83, conf.), Luca Maccia (’85, conf.), Luca Del Bufalo (’99, conf.), Matteo Comodi (’99, da Torrita Tiberina), Jacopo Tiberti (’99, da Fiano Romano), Rudi Bonifazi (’94, da Bf Sport).: Francesco Fiori (’99, conf.), Nicholas Magnerini (2000, da Maglianese), Manuel De Santis (’86, conf.), Enea Nobili (’96, conf.), Ebisinde Odiki Otogo (’97, da Poggio Nativo), Diego Galletti (’93, conf.), Simone Bertoldi (’97, conf.), Matteo Antonelli (’85, conf.).: Omar Mevoli (’87, da Poggio Nativo), Alessandro Iacobelli (’88, conf.), Mirko Luciani (’97, dal Poggio Nativo), Simone Marcelli (’98, conf.), Mattia Lugini (2000, conf.).: Antonio Domenici: Daniele D'Ambrogio: Mirko Liberati: Renato GiambernardiniPresidente: Marco SautelliVice-Presidente: Federico Pallocci, Alessandro Calvani.Responsabile Prima Squadra: Daniele Ruggeri.Responsabile Under 19: Cristiano Pieroncini.Direttore Sportivo: Alessandro Pieroncini.Team Manager: Federico Marocchini.Segretario: Stefano Rossetti.Resp. Segreteria Scuola Calcio: Valentina Possenti.Resp. Settore Giovanile: Gianluca Cianfa.Resp. Scuola Calcio: Alessandro Iacobelli.Consigliere: Luciano Cicolani