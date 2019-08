IL TECNICO DOMENICI

IL PRESIDENTE SAUTELLI

RIETI - Il Poggio Mirteto Calcio è pronto a far sognare i propri tifosi. La formazione mirtense ha già iniziato la preparazione precampionato (domenica scorsa al Gudini ha ben figurato contro squadre di Promozione come Bf Sport e Nomentum), guidata dal nuovo mister Antonio Domenici (ex allenatore, nella scorsa stagione, del Poggio Nativo). Il club biancorosso, assieme a Ginestra, Atletico Canneto e Castelnuovo di Farfa, parteciperà alla coppa Lazio di Prima categoria: il calcio d’inizio è previsto per il 22 settembre, con il ritorno che si giocherà 7 giorni più tardi.E’ già tempo, perciò, di prime impressioni e mister Domenici loda subito lo spirito dei suoi giocatori: «Abbiamo iniziato da poco più di una settimana, a ranghi un po' ridotti visto il periodo di ferie, ma con un entusiasmo ed una disponibilità del gruppo straordinari. I ragazzi stanno rispondendo bene ai carichi di lavoro previsti e stanno mostrando un senso di appartenenza incredibile. Mi piace lo stile "mirtense", mi piace tantissimo: lo sto scoprendo piano piano ed onestamente non so quanto sarà vincente, forse quest'anno no, ma in questa piazza importante c'è una società che sta costruendo qualcosa di cui tanti parleranno. Sono capaci, ambiziosi, grandi lavoratori e soprattutto con una passione inimitabile. Si sono strutturati alla grande e sono certo faranno anche un grande settore giovanile. Mi preme ringraziare il mio staff per l'aiuto, da mister D'Ambrogio a mister Liberati passando per mister Giambernardini ed il professor Quintaie. Chiudo con Alessandro Pieroncini: io e la società abbiamo voluto stesse con noi perché, ma ci sarà tempo per riparlarne, ha qualità importanti che saranno preziose per me, la squadra e l'ambiente tutto».Parole al miele quelle del nuovo mister, che avrà a disposizione nuovi giocatori che hanno scelto di sposare il progetto mirtense. Oltre allo zoccolo duro che già vestiva la maglia biancorossa nella scorsa stagione, faranno parte della rosa 2019-20: il portiere Massimiliano Murante, i difensori Alessandro Gattarelli, Matteo Comodi e Giacomo Spurio, i centrocampisti Nicholas Magnerini e Odiki e gli attaccanti Mirko Luciani ed Omar Mevoli.Soddisfatto dei nuovi acquisti il presidente mirtense Marco Sautelli: «I nuovi acquisti si sono da subito inseriti bene nel contesto ed hanno sposato a pieno la maglia, che indosseranno per questa stagione e spero anche in futuro! Un mix di mercato giusto da parte nostra, giovani veramente in gamba ed acquisti di esperienza e di assoluto livello! Ci riteniamo molto soddisfatti per quanto visto fin ora ma il verdetto finale lo definirà il campo! Siamo già a lavoro da più di una settimana per prepararci al meglio per il primo turno di coppa sotto l’attenta guida del mister Antonio Domenici e del suo staff tecnico composto da mister Daniele D’Ambrogio e mister Mirko Liberati, mentre per i portieri è stato scelto mister Renato Giambernardini. Volevo ringraziare il nostro massaggiatore e fisioterapista Claudio Quintaie che, con dedizione, professionalità ed assoluto impegno ha sposato il nostro progetto».Gli elementi per far bene ci sono tutti. Riuscirà il Poggio Mirteto a farsi strada tra le insidie della coppa Lazio ed a diventare una delle potenze del campionato reatino di Prima categoria? Sarà il campo a deciderlo.