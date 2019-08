L’INTERVISTA

DICONO DI LUI

Marco Sautelli (Presidente)

RIETI - Un legame intenso, una maglia cucita addosso come una seconda pelle. Parliamo di Matteo Antonelli, centrocampista classe ‘85 e vice-capitano del Poggio Mirteto, pronto a cominciare la sua quinta stagione con la maglia biancorossa. La formazione mirtense è già pronta per affrontare il nuovo campionato di Prima categoria 19-20, che inizierà tra poco più di un mese. Già tanti sono stati i colpi di mercato ufficializzati dal club, che però mantiene lo zoccolo duro dei senatori, come il capitano Patrizio Avenali e proprio Matteo Antonelli. A lui abbiamo posto alcune domande circa il suo legame con il team della bassa Sabina, riguardo il recente passato ed il futuro, che vedrà la formazione del Presidente Sautelli partecipare anche alla coppa Lazio.«Beh, è sicuramente motivo d’orgoglio. Io vivo e lavoro qui e, perciò, posso dire di aver realizzato quello che si può chiamare sogno. Io cerco sempre di dare una mano, sia sul terreno di gioco che anche in ambito societario, affinché si possa creare un contesto importante per i giovani che hanno voglia di entrare a far parte di questo molto bellissimo che è il calcio, sport che tutti noi amiamo».«Effettivamente si. Nel girone d’andata abbiamo raccolto pochi punti, giocando sicuramente al di sotto delle nostre aspettative; tutto ciò è stato anche causato da molti imprevisti, come ad esempio i molteplici infortuni che sono capitati ad alcuni nostri ragazzi. Nel girone di ritorno, però, abbiamo giocato da primi della classe: abbiamo raccolto moltissimi punti, gli stessi delle prime due squadre del podio (Bf Sport e Futbol Montesacro). Grazie a questa seconda parte di girone ci siamo conquistati meritatamente l’accesso alla coppa Lazio».«Sicuramente è motivo d’orgoglio. Riuscire a partecipare a questo torneo ci riempie di entusiasmo e di carica, anche perché giocare queste gare durante tutto l’arco della prossima stagione può mantenere viva la concentrazione e la serietà. È un bene per noi partecipare alla coppa, anche perché ci darà l’occasione di confrontarci con altre realtà interessanti e ci darà la giusta carica per affrontare al meglio il campionato».«Comincio parlando del mio unico personale obbiettivo, ovvero quello di dare una mano e di mettermi a completa disposizione di tutti coloro che fanno parte del club Poggio Mirteto. Per quanto concerne gli obbiettivi della squadra posso dire che i nostri dirigenti, dal Presidente ai consiglieri, si sono messi subito all’opera per creare una formazione ancora più forte e preparata per poter giocare un campionato di alto livello, giocando per le prime posizioni di classifica. Anche lo staff tecnico è di assoluto livello: oltre ad un mister di primissimo ordine, affiancato da due vice esperti, ci sarà anche il preparatore dei portieri; a livello dirigenziale si è unito al nostro club Alessandro Pieroncini, un dirigente di caratura importante nella nostra provincia...insomma, si sta creando una bella realtà ! A mio avviso questa squadra merita: tutto è iniziato come un gruppo di amici e pian piano si è trasformata in un team affiatato e compatto; il prossimo passo sarà il salto di qualità, per dare anche al nostro paese le gioie che merita. Vogliamo che Poggio Mirteto continui ad essere una piazza importante nella bassa Sabina, il fulcro di questa regione provinciale, sia per l’aspetto calcistico che per tutti gli altri settori. Certo, il campionato sarà ovviamente difficile. A mio avviso il campionato di Prima è una “terra di mezzo” nel quale ogni gara non è mai scontata. È fatto di squadre esperte, che giocano da molti anni in Prima e che noi ben conosciamo, come anche da matricole: sono molto curioso di vedere all’opera la nuova squadra Valle del Peschiera, come anche del Castelnuovo di Farfa, la corazzata che ha dominato lo scorso campionato di Seconda categoria. Insomma...ne vedremo delle belle !».«Certamente. Ringrazio tutte le persone che lavorano con me a stretto contatto: a partire dal Presidente Marco Sautelli, i due vice Alessandro Calvani e Federico Pallocci, i consiglieri Daniele Ruggieri e Cristiano Pieroncini; infine, un ringraziamento speciale va al nostro nuovo mister Antonio Domenici e al nostro nuovo dirigente Alessandro Pieroncini: grazie ad entrambi per aver accettato di entrare a far parte della nostra famiglia e per aver fin da subito creduto nel nostro progetto. Forza Poggio Mirteto!».: «Sapevo che sarebbe arrivato il giorno nel quale esprimere un mio personale pensiero su Matteo Antonelli. Matteo è una persona speciale per noi, l’ago della bilancia è uno dei punti cardine di questa squadra e di questo progetto. È una persona importantissima, anche all’interno dello spogliatoio: è una persona rispettatissima, sia all’interno del nostro spogliatoio che dai giocatori delle altre squadre, vista la sua grande e lunga esperienza calcistica. È una persona che non si tira mai indietro, che da sempre una mano. Per me è un fratello, oltre che un giocatore della squadra ed un pezzo importante della società. Sicuramente per noi è uno dei simboli indiscussi della nostra recente storia, un ragazzo che si è cucito la maglia addosso come una seconda pelle. Sotto l’aspetto calcistico posso affermare che Matteo è un centrocampista di grande esperienza, con piedi incredibili e tecnica sopraffina; nei momento difficili viene fuori la sua personalità, il suo orgoglio e perciò è un grande motivatore: una cosa che gli fa sempre onore. È un grande piacere ed una fortuna avere Marco Antonelli nel nostro team!».