IL PRESIDENTE

LA NUOVA ROSA

Portieri

Difensori

Centrocampisti

Attaccanti

IL NUOVO STAFF TECNICO

RIETI - Il club biancorosso del Poggio Mirteto è pronto per affrontare la nuova stagione calcistica, in Prima categoria. La società reatina si è attivata, subito dopo la fine della scorsa stagione, per aggiungere al gruppo solido alcuni innesti di valore per tentare di giocare il campionato da protagonista. Molti gli arrivi, come molte sono state le conferme dello zoccolo duro della squadra. Rivoluzione anche in panchina: a guidare la squadra nel prossimo anno sarà Antonio Domenici, ex allenatore del Poggio Nativo. Abbiamo interpellato il Presidente dei biancorossi, Marco Sautelli, per parlare delle aspettative della prossima stagione.Marco Sautelli (Presidente Poggio Mirteto): «Per me è grande motivo d’orgoglio essere il Presidente di questa società, partita dalla Terza categoria e dall’idea di alcuni amici. Ora ci troviamo in Prima categoria, con un gruppo solido, preparato e con una scuola calcio alle spalle, il punto centrale del nostro progetto. La prospettiva della società, infatti, è quello di poter far varcare ai nostri giovani giocatori palcoscenici importanti, magari raggiunti proprio in questa società. È straordinario il lavoro che stiamo facendo in questo periodo, tutti noi: dirigenti, staff tecnico e l’appoggio di tutti i giocatori. Non ci poniamo obbiettivi, ma cercheremo di alzare l’asticella partita dopo partita; non ci poniamo, perciò, obbiettivi: a dare il responso sulla nostra stagione sarà il campo, dopo la partita del prossimo 13 maggio, nell’ultima di campionato. Altro augurio, molto importante, è quello di portare tutti i ragazzi a giocare questo meraviglioso sport, sinonimo di unione, rispetto e integrazione. Metteremo a loro disposizione uno staff competente, qualificato. Ci saranno grandi novità a partire da questa stagione e vogliamo condividere con tutti al più presto. Presto verranno ufficializzate le date dell’Open Day della scuola calcio: aspettiamo tutti coloro che vogliano far crescere i propri figli in un ambiente sano, un calcio sano. Questo è l’augurio più grande. L’emblema dell’attaccamento alla maglia è Patrizio Avenali, il nostro capitano, che ha deciso di sposare ancora una volta il nostro progetto, legandosi ancora ai nostri colori anche per la prossima stagione. Un grazie a tutti i nostri sostenitori ed agli sponsor. In ultimo, vorrei concludere così: il calcio è di chi lo ama. Non siamo una società che dà i rimborsi: tutti coloro che credono nel nostro progetto lo sposano per amore del calcio, dei nostri colori, della società, della maglia! Un in bocca al lupo a tutti noi!».: Christian Gentili (conf.), Alessandro Spurio (conf.), Massimiliano Murante (da Poggio Nativo).: Patrizio Avenali (conf.), Adriano De Santis (conf.), Luca Del Bufalo (conf.), Mattia Quondamstefano (conf.), Simone Diamanti (conf.), Stefano Guidi (conf.), Luca Maccia (conf.), Federico Masci (conf.), Alessandro Gattarelli (da Atletico Canneto), Matteo Comodi (da Torrita Tiberina), Giacomo Spurio (da Selci).: Simone Bertoldi (conf.), Gianmarco Di Francesco (conf.), Matteo Antonelli (conf.), Diego Galletti (conf.), Manuel De Santis (conf.), Francesco Fiori (conf.), Enea Nobili (conf.), Nicholas Magnerini (da Maglianese), Odiki (da Poggio Nativo).: Simone Marcelli (conf.), Alessandro Iacobelli (conf.), Mattia Luigini (conf.), Danilo Sciarra (conf.), Mirko Luciani (da Poggio Nativo), Omar Mevoli (da Poggio Nativo).Allenatore: Antonio Domenici.Vice-Allenatore: Daniele D’Ambrogio.Preparatore Atletico: Mirko Liberati.Preparatore Portieri: Renato Giambernardini.