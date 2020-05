RIETI - Il 4 maggio, precisamente una settimana fa, cominciava la “fase 2” dell’emergenza legata al coronavirus. Molte aziende hanno riaperto, ma non tutte con la stessa modalità. Nell’ambito della distribuzione dolciaria il reatino Francesco Napoleone, dipendente della pasticceria “Dolce N” di Contigliano ed esperto portiere dell’Alba Sant’Elia (formazione di Prima categoria), ci racconta come la sua attività familiare stia affrontando questo nuovo periodo.



Napoleone, dopo un periodo difficile della “fase 1”, siamo entrati da poco nella “fase 2”. Come la sta vivendo?

«Beh, mi sembra ovvio che nessuno si sarebbe mai aspettato di affrontare una pandemia. Sto vivendo questo periodo con preoccupazione per la salute dei miei cari ed amici ma, allo stesso tempo, dentro di me c’è tanta voglia di ripartire e tornare alla normalità».



All’inizio di questa nuova fase, l’idea generale è che molte persone pensano di essere già tornate alla normalità, creando assembramenti ed evitando di utilizzare mascherine e guanti...

«E’ vero. Purtroppo, l’incoscienza di pochi mette a rischio tutta la popolazione quindi, se non verranno rispettate le regole, sarà difficile debellare questo virus in maniera definitiva. Dentro di noi deve crescere la consapevolezza che solo comportandoci secondo le norme si potrà tornare a star insieme e di tornare, quindi, alla vita di tutti i giorni!».



Lei lavora nel mondo della piccola distribuzione dolciaria. Che tipo di mansione svolge? Com’è cambiato il suo modo di lavorare in questa emergenza Covid-19?

«Esatto. Circa 3 anni fa abbiamo aperto con la mia famiglia una pasticceria a Contigliano. Io aiuto mio padre nella produzione, cercando di imparare il più possibile da lui per poter accrescere la mia esperienza nel campo. Non è facile ripartire…lo stiamo facendo, piano piano, offrendo in questo periodo un servizio di consegna a domicilio ed il ritiro ad asporto, facendo entrare solo una persona alla volta. Il rapporto con il cliente, parte integrante e gratificante per chi lavora in questo tipo di attività, è cambiato ma noi continuiamo a lavorare ed a offrire i nostri prodotti, sperando di poter tornare a rapportarci con i nostri clienti come facevamo prima dell’arrivo del coronavirus».



In quali condizioni e quando, secondo lei, le aziende reatine riusciranno a tornare alla vera normalità?

«Beh, difficile da dire. A mio avviso, solo con la collaborazione di tutti si potrà tornare alla normalità. E’ innegabile: c’è stato un forte stop economico portato da questa pandemia, ma nonostante ciò bisogna rimanere positivi e cercare di trovare nuove soluzioni per ripartire il prima possibile. Per quanto riguarda il "quando" non saprei dire…bisogna attendere l'evolversi della situazione, sperando in una ripresa totale entro il nuovo anno!».



Cambiamo argomento e passiamo al calcio. Le manca? Ora che si può fare attività fisica in solitaria, si sta allenando?

«Beh, inutile dire che del calcio mi manca tutto: lo spogliatoio, l’adrenalina della domenica, i miei compagni di squadra e tutto quello che gira intorno al gruppo. Adesso, con la fase 2, ho ripreso a fare qualcosa a livello fisico, come andare in bicicletta o fare una corsetta nei dintorni di casa…i8l tutto, però, sempre nel rispetto delle regole!».



Prima del definitivo stop al campionato, l’Alba Sant’Elia si trovava in un momento di transizione, dopo l’arrivo in panchina del nuovo mister ed un finale tutto da giocare…

«Siamo partiti molto bene ad inizio stagione, per poi incappare in un “periodo no” che non ci ha permesso di rimanere in scia dalle prime posizioni. Ci siamo un po’ disuniti e tutto ciò ha fatto crescere in noi tanta delusione, perché avevamo tutto il potenziale per fare bene. Ovviamente, non era tutto da buttare: dovevamo giocare ancora un girone di ritorno, girone che comunque ci avrebbe permesso almeno di raggiungere la qualificazione in coppa Lazio...peccato!



Secondo lei, cosa si deciderà per i campionati? Si finiranno o si passerà alla prossima stagione?

«Difficile da dire, anche perché sono decisioni non facili da prendere. A mio avviso, non credo che i campionati dilettantistici riprenderanno, a differenza magari dei massimi campionati che hanno sicuramente più motivazioni per ripartire. Purtroppo, con questo virus tutto è un grande punto interrogativo…forse, se ne riparlerà a settembre».

