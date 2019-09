L’INTERVISTA

RIETI - Come nella scorsa stagione, il club capitolino del Mideporte Colle Salario sarà una delle avversarie romane delle squadre reatine che giocheranno nel girone C del campionato di Prima categoria. Nella scorsa stagione, il team giallonero si è posizionato al decimo posto in classifica, al termine di un campionato giocato in maniera altalenante, anche a causa dei molteplici e gravi infortuni che hanno colpito molti giocatori tiberini. Questo, però, potrebbe essere l’anno della rinascita per il Mideporte, che ha già chiaro in mente i suoi obbiettivi e che è già pronta a giocare un campionato da protagonista. A parlare è il direttore tecnico della squadra, Valerio Creati, circa lo stato attuale del club e le impressioni sulle squadre reatine che il Mideporte andrà ad affrontare nella stagione.«Certo. La scorsa è stata una stagione dai tratti altalenanti, nel quale siamo rimasti per lo più a guardare gli altri giocare. Inizialmente avevamo anche cominciato bene ma poi, a causa di alcuni problemi con il mister, abbiamo terminato il girone di andata non bene; dopo il cambio in panchina, nel quali abbiamo perso anche alcuni giocatori che hanno seguito il mister precedente, abbiamo cercato di utilizzare al meglio il mercato invernale per poter sopperire alle mancanze. Nel mentre, verso la fine del girone d’andata, abbiamo cominciato a diventare in pochi a causa dei gravi infortuni che hanno colpito 7-8 nostri titolari. A causa di ciò, infatti, abbiamo giocato per metà campionato con molti juniores (circa 7-8) che sono stati con noi ogni domenica».«Sono cambiate molte cose. Abbiamo inserito all’interno della nostra squadra alcuni giocatori di categoria superiore e ora la squadra conta 35-36 elementi. Abbiamo cominciato la preparazione due giorni fa e perciò è ancora presto per fare delle valutazioni. Oltre ad aver confermato quei 13-14 giocatori che già facevano parte del nostro gruppo nella passata stagione, abbiamo inserito una decina di ottimi innesti, che ci potranno aiutare a far bene. A livello societario, il nostro nuovo presidente è Carmine D’Ambrosio e, inoltre, abbiamo anche stipulato una partnership con la Viterbese…una cosa a noi molto gradita».«Non è semplice. Vorremmo evitare di fare inutili voli pindarici. Ovviamente, cercheremo di migliorare il piazzamento della scorsa stagione, cercando inoltre di giocarci qualcosa fino alla fine della stagione. Dobbiamo però essere bravi e lucidi nel pensare allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. Non possiamo sbilanciarci anche perché non sappiamo l’effettivo valore della nostra rosa, in quanto abbiamo cominciato solo due giorni fa ad allenarci tutti insieme…in più, si deve ancora creare, com’è giusto che sia, la malgama tra i giocatori…è ancora troppo presto per avere delle idee chiare! Nonostante tutto, ci faremo trovare pronti!».«Lo scorso anno sapevamo di affrontare uno dei gironi più duri…giocare in un campo reatino significava lottare su ogni pallone, sacrificando anche l’ultimo briciolo di energia pur di portare a casa qualche punto. Quest’anno sarà egualmente difficile e complicato. Ovviamnte, abbiamo poche notizie circa le squadre che sono salite dalla Seconda categoria (Castelnuovo di Farfa, Borgo Quinzio ed Atletico Sabina), così come la Spes Poggio Fidoni, retrocessa dalla Promozione. Conosciamo bene Ginestra (di loro abbiamo un ottimo ricordo, per come ci hanno ben accolto), Atletico Canneto, che abbiamo saputo si è rinforzata, così come il Poggio Mirteto, che in panchina avrà mister Domenici, conosciuto da alcuni nostri ragazzi. Sicuramente saranno partite equilibrate, difficili da giocare».