PROGRAMMA GARE, XII GIORNTA, GIRONE C

Domenica 16, ore 11

CLASSIFICA

RIETI - Tutto è pronto per l’undicesima giornata del campionato di Prima categoria, turno che vedrà in programma sei sfide, che si giocheranno tutte domani, domenica 6 dicembre, alle ore 11: la capolista Amatrice sarà ospitata dal Ginestra mentre le due antagoniste della formazione amatriciana, Bf Sport e Futbol Montesacro, saranno impegnate rispettivamente nei match contro Poggio Mirteto e Castrum Monterotondo. Alba Sant’Elia, al “Macelletto”, ospiterà Grotti, mentre a Roma è previsto il derby di quartiere tra Fidene e Castel Giubileo. Infine, il Poggio Nativo di mister Domenici sarà impegnato in trasferta, sul campo della tiberina Mideporte Colle Salario.Nella giornata di ieri, intanto, si è chiusa la finestra del calciomercato (ora potranno essere tesserati solo gli svincolati). Molti i movimenti, sia in entrata che in uscita, a cui hanno partecipato le formazioni della Prima categoria, alcune già descritte negli articoli precedenti. Andiamo ad elencare gli acquisti e le cessioni avvenute negli ultimi giorni del mercato: due innesti per Poggio Nativo, che ha tesserato Florin Mirt (difensore ex Passo Corese) e la punta Jaime Martinez Nunez (ex Bagnoregio), mentre è stato ceduto il difensore centrale Antonello Fioravanti, destinazione Poggio Moiano. Tre innesti e nessuna cessione per Amatrice: sono stati aggregati alla rosa di mister Bucci un difensore, Marco Cesaretti (ex Atletico Lodigiani) e due centrocampisti, Nicolò Dolce (classe 2003, dal Liceo Scientifico Sportivo di Amatrice) e Andrea Mancini (’98, ex Spes Poggio Fidoni). Due nuovi arrivi in casa Futbol Montesacro: Matteo Rita dall’Accademia Sporting Roma e Angelo Barca dall’Atletico Maddalena; Barca, classe ’99, arriva con la formula del prestito. Asse caldo quello che collega le due romane Castel Giubileo e Mideporte Colle Salario: al Castel Giubileo sono arrivati Andrea Sicardi (difensore del ’95), Andrea De Palma (portiere classe ’97), Mihnea Pielmus (esterno del ’92) mentre al Mideporte sono giunti Palladino e La Penna. Un sono movimento in entrata, per Poggio Mirteto, che ha ufficializzato l’arrivo di Simone Diamanti, ex Cantalupo. In uscita dalla formazione mirtense è stato il centrocampista Mattia Ferraioli, svincolato. Dopo i movimenti dalla scorsa settimana, nuovo rinforzo per Bf Sport: alla rosa di mister Colantoni, si è aggiunto Alessandro Santocchi, dalla lista svincolati.Alba Sant’Elia-Grotti (a Riti, “Macelletto”, arbitro Degli Abbati di Roma 1)Bf Sport-Poggio Mirteto (a Rieti, “Gudini”, arbitro Carrone Tamburro di Tivoli)Fidene-Castel Giubileo (arbitro Angelucci di Rieti)Futbol Montesacro-Castrum Monterotondo (arbitro La Regina di Roma 1)Ginestra-Amatrice (arbitro Amato di Tivoli)Mideporte Colle Salario-Poggio Nativo (arbitro Catenacci di Roma 1)Riposo: Capradosso e Atletico CannetoAmatrice 23Bf Sport e Futbol Montesacro 22Poggio Nativo 15Capradosso e Ginestra 13Castrum Monterotondo e Atletico Canneto 11Fidene e Alba Sant’Elia 10Mideporte Colle Salario e Poggio Mirteto 8Castel Giubileo e Grotti 2