PROGRAMMA GARE, I GIORNATA, GIRONE C

Ore 11

Ore 15.30

RIETI - Domani, domenica 30 settembre, prende il via il campionato di Prima categoria. Le dieci formazioni reatine sono state inserite nel girone C, assieme a cinque squadre tiberine. Confermato, invece, il ritiro della formazione del Montasola. Per tale motivo, le squadre che avrebbero dovuto giocare contro il team reatino osserveranno un turno di riposo.Per quanto concerne le sfide in programma, sei sono i match in programma alle ore 11: al “Gudini” di Rieti scenderanno in campo Bf Sport e Alba Sant’Elia, per dar vita al primo big match di stagione; a Quattro Strade, invece, giocherà Capradosso, che ospiterà Castel Giubileo; unica reatina in trasferta fuori la provincia sarà il Poggio Nativo, che verrà ospitato dal Futbol Montesacro. In programma altri due derby tra formazioni reatine: Ginestra affronterà, in casa, Cantalupo mentre l’Atletico Canneto se la vedrà, in trasferta, contro Poggio Mirteto. Alle ore 15.30, invece al via gli altri due match: Amatrice affronterà Fidene in casa mentre, a Monterotondo, si giocherà il primo derby romano tra Castrum Monterotondo e Mideporte Colle Salario. Turno di riposo per Grotti.Bf Sport-Alba Sant’Elia (a Rieti, “Gudini, arbitro Di Donato di Roma 2)Capradosso-Castel Giubileo (a Quattro Strade, arbitro Angelucci di Rieti)Futbol Montesacro-Poggio Nativo (arbitro Casolaro di Frosinone)Ginestra-Cantalupo (arbitro Degli Abbati di Roma 1)Poggio Mirteto-Atletico Canneto (arbitro Carrone Tamburro di Tivoli)Amatrice-Fidene (arbitro Andrea Santilli di Rieti)Castrum Monterotondo-Mideporte Colle Salario (arbitro Rughetti di Aprilia)