LA ROSA

Portieri

Difensori

Centrocampisti

Attaccanti

STAFF TECNICO

Allenatore

Vice-Allenatore

Preparatore Portieri

LA SOCIETA’

Presidente

Vice-Presidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ginestra scalda i motori per l’inizio delle gare ufficiali della stagione 2019-20. Il club reatino parteciperò, oltre al campionato di Prima categoria, anche alla coppa Lazio. La formazione allenata da mister Giancarlo Leoni è stata inserita all’interno del girone 11, che vede i gialloverdi affrontare i biancorossi di Poggio Mirteto (gara d’andata il 22 settembre, ore 11). La preparazione precampionato di Ginestra è cominciata da più di due settimane e la sensazione è che i sabini vogliano migliorare quanto di buono fatto lo scorso anno.Nella scorsa stagione, il club reatino si è posizionato al quarto posto, al termine di un campionato giocato a tratti altalenante (nella prima parte di stagione) salvo poi riuscire a creare un vero muro difensivo ed a trovare numerosi risultati utili consecutivi. A conferma di ciò, il Ginestra lo scorso anno è stata, assieme alla vincitrice del torneo Bf Sport, la squadra meno battuta del torneo (solo 17 reti subìte). Per questa stagione, quindi, ci si aspetta il famoso “salto” per poter diventare una delle protagoniste del campionato. La rosa, intanto, è stata quasi tutta confermata, con l’arrivo anche di alcuni innesti, capaci di rafforzare ancor di più una squadra che lo scorso anno ha sempre dato qualche fastidio alle formazioni d’alta classifica. Infine per la coppa Lazio, l’obbiettivo è quello di ben figurare, così come ci conferma proprio mister Leoni: «La coppa? E’ una competizione che abbiamo guadagnato con fatica e merito e che vogliamo onorare al massimo…vogliamo fare bene e la sana competizione sarà la nostra forza!».: Matteo Ifilti (confermato), Rinaldo Stillo (da Trigoria).: Livio Guidi (conf.), Marcello Giontella (conf.), Stefano Monte (conf.), Alessandro Bossi (conf.), Mario Salvati (conf.), Sasha Fumelli (da Riano), Manuel Spagoni (da Poggio Nativo), Matteo Marchesani (da Poggio Nativo), Giacomo Ferri (conf.).: Davide Conti (conf.), Kader (conf.), Marco Marcelli (conf.), Marco Marcangeli (conf.), Manuel Sciamotti (da Maccarese), Gabriel D’Annibale (da Poggio S.Lorenzo).: Federico Fiordiponti (conf.), Francesco Boni (conf.), Manuel D’Annibale (conf.), Mattia Falchetti (conf.), Giacomo Bordoni (da Marna).: Giancarlo Leoni.: Giuliano Fortini.: Andrea Martini.: Luciano Bianchi.: Carlo Ferri.Direttore Sportivo: Davide Cecca.Dirigenti: Marco Cecca, Mario De Santis, Dino Sebastiani.Dirigenti Accompagnatori: Tonino Cecca, Antonio Tocci.Dirigente-Massaggiatore: Lorenzo Cecca.Segretario: Giovanni Sebastiani.Cassiere: Neofer Capuccini.