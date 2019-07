L’INTERVISTA

DICONO DI LUI

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

RIETI - La formazione gialloverde di Ginestra è pronta a ripartire nella nuova stagione 2019-20. Il club reatino, nello scorso torneo, si è posizionato al quarto posto in classifica e, perciò, il prossimo anno parteciperà alla coppa Lazio. Uno dei protagonisti dell’ottimo campionato svolto dalla squadra allenata da mister Leoni è sicuramente Matteo Ifilti, portiere classe ‘94, a Ginestra da 3 anni. L’estremo difensore è stato autore di una stagione in crescendo, gara dopo gara, fino ad arrivare a non subire gol per 720 minuti, ovvero 8 partite consecutive. Inoltre, i gialloverdi vantano anche la miglior difesa dello scorso campionato, con soli 17 gol subìti, stessa statistica della squadra vincitrice della competizione, Bf Sport. Ora, però, è già tempo di pensare al più prossimo futuro: la stagione 2019-20. Ifilti è già pronto e carico, come lui stesso racconta.«Giocare per questa maglia vuol dire, in primis, far parte di una grande famiglia. Mi trovo benissimo con la società, composta da persone molto serie che non ti fanno mancare assolutamente nulla nel corso della stagione. Inoltre, faccio parte di un gruppo splendido, unito e coeso: insomma, un grande gruppo!».«La scorsa stagione la definisco “straordinaria”. Siamo arrivati al quarto posto, centrando l’obiettivo che ci eravamo prefissati, ossia arrivare in coppa Lazio. Nel calcio prefissarsi un obiettivo e poi raggiungerlo non è mai facile, perciò faccio i complimenti a tutti, mister e compagni».«Beh, sono senza dubbio numeri molto importanti, frutto del lavoro settimanale e dell’impegno che mettiamo in ogni singolo allenamento. La mia difesa è composta da giocatori di assoluto livello, però mi sento di dire che il merito va a tutta la squadra per l’ottima fase difensiva che facciamo in ogni partita. Invece, per quanto riguarda le 8 gare consecutive senza subire goal, dico che è stato molto difficile mantenere la porta inviolata per 720 minuti consecutivi però, come dicevo prima, anche in questa circostanza il merito non va attribuito solo al sottoscritto ma a tutta la squadra...certo, ad oggi, posso affermare che 8 “cleansheet” di fila sono tanta roba!».«Sono tante... però, parto dal dire che dobbiamo mettere da parte quanto di buono fatto lo scorso anno e ripartire fin da subito con tanto entusiasmo. Mi auguro di migliorare il quarto posto dello scorso campionato ma, soprattutto, spero vivamente di fare un grande cammino in coppa Lazio. Non vedo l’ora di iniziare!».«Certo! Ovviamente, ringrazio il mio allenatore Giancarlo Leoni con il quale, dopo un inizio un po’ complicato, ci siamo confrontati e abbiamo instaurato un ottimo rapporto. Poi, ci tengo a ringraziare il Direttore Sportivo Davide Cecca, grande persona, che stimo tantissimo. Infine, ringrazio tutti i miei compagni di squadra, nessuno escluso, per la splendida stagione trascorsa insieme...mi permetto, però, di ringraziarne uno in particolare e mi riferisco a Stefano Monte, non un semplice compagno di squadra, bensì un vero amico anche fuori dal campo!».: «Matteo è un ragazzo fantastico, ma per arrivare a dire questo lo si deve conoscere bene, perché il suo carattere forte lo porta ad essere identificato inizialmente in maniera sbagliata...è un ragazzo col cuore grande, di grande principi, vero, capace di sacrificarsi per tutti; guai, però, a tradire la sua fiducia! Questo suo carattere lo fa essere un portiere eccezionale, un professionista incredibile, un vero leader. Il suo lavoro negli allenamenti settimanali, oltre alle prestazioni domenicali, fanno la differenza. Nella passata stagione ci siamo conosciuti meglio, nel profondo; un episodio in particolare mi ha fatto aprire gli occhi sulla sua leadership all'interno della squadra e il nostro duro "scontro" ha creato qualcosa di eccezionale, che ha dato nuova forza al nostro gruppo. Da quella sera ne siamo usciti tutti piu forti, io come mister e lui da allora come vice-capitano. Da allenatore posso solo dirgli di continuare cosi e di non cambiare mai il suo modo di vivere il calcio!».