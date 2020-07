Rieti, Davide Colantoni nuovo allenatore del Ginestra: «Gruppo fantastico e società ricca di storia»

RIETI - Davide Colantoni torna ad allenare una squadra reatina. Dopo l’esperienza di questa stagione nella tiberina Moricone in Seconda categoria (campionato interrotto dall’emergenza coronavirus), il tecnico ha ufficializzato il suo passaggio al Ginestra, società che qualche settimana fa era rimasta orfana dell’oramai ex allenatore Giancarlo Leoni, dimessosi per motivi personali.



Colantoni, dunque, ritorna nella categoria dopo la vittoria del titolo di Prima nella stagione 2018-19, quando il mister sedeva sulla panchina del Bf Sport, al termine di un’annata al limite della perfezione. Nuova sfida, quindi, per il tecnico reatino, che così ha commentato questo arrivo (reso ufficiale anche dalla società con un post sulla propria pagina Facebook) nel club gialloverde



Mister Colantoni, ritorna ad allenare in Prima categoria dopo la vittoria del titolo nella stagione 2018-19 con il Bf Sport…che sensazioni prova a tornare in questo campionato?

«Beh, è un gradito ritorno in Prima, altra categoria rispetto alla Seconda. Lo scorso è stato un anno di transizione per me, con l’arrivo a Moricone, una piazza romana che avevo scelto anche per motivi lavorativi. Oggi ufficialmente ritorno ad allenare una squadra reatina; tra le tante offerte ricevute, alcune anche molto interessanti, ho scelto (sempre considerando i miei impegni lavorativi) di sedermi sulla panchina del Ginestra, società che, da avversario, ho sempre calcisticamente invidiato e che ammiro da tempo: gruppo fantastico e squadra con tantissimi anni di storia. Oggi come oggi è difficile trovare una società umile, quadrata, precisa, con moltissime persone al suo interno, un gruppo insomma così coeso ed unito verso gli stessi obbiettivi».



Quale impronta pensa di dare alla squadra?

«Non sono un allenatore che ama stravolgere le squadre già abituate ad un sistema di gioco. Il Ginestra viene da due ottime annate, la prima con il raggiungimento del 4° posto e quella di quest’anno (interrotta purtroppo dall’emergenza Covid-19) nel quale era riuscita a raggiungere le semifinali di coppa…mica male! La squadra, quindi, ha una sua quadratura, uno zoccolo duro da cui ripartire, magari con l’ingresso in rosa di qualche innesto di valore. Da parte mia, posso dire di essere una persona che non considera il calcio come un passatempo, ma che in queste esperienze mette il 110%. Con la società abbiamo fatto partire un progetto a lungo termine, nel quale faremo di tutto per raggiungere obbiettivi interessanti e prestigiosi».



A proposito di obbiettivi, quali sono i suoi personali per la prossima stagione?

«Sono una persona che vuole far bene e che fa di tutto per far bene. Il calcio (l’ho detto molte volte) è uno stile di vita. Cercherò di mettere a disposizione tutto me stesso in questa nuova sfida, provando a mettere la squadra nelle condizioni di raggiungere importanti traguardi. Sarà difficile al primo anno, un anno in cui bisognerà trovare la giusta quadratura, ma niente è impossibile! Il calcio non è solo un mondo in cui girano soldi, ma è fatto di umiltà, gruppo, coesione e determinazione…tutte qualità che, a mio avviso, possiede questa squadra e questa società: il Ginestra è forte!».

