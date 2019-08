© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La formazione gialloverde di Ginestra è pronta ad accendere i motori. I ragazzi allenati da mister Giancarlo Leoni hanno da poco cominciato la preparazione alla nuova stagione di Prima categoria 2019-20, che li vedrà partecipare anche alla coppa Lazio (gara d'andata il 22 settembre, il ritorno la settimana successiva). Rosa ampliata quella del club della bassa Sabina, che ha già ufficializzato alcuni nuovi innesti, capaci di rendere ancora più competitivo il team reatino.Soddisfatto della prima settimana di preparazione mister Leoni, che ci commenta questi primi giorni di allenamento: «Abbiamo cominciato la nuova stagione il 19 agosto per due motivi: il primo per prepararci bene per la coppa Lazio, competizione che abbiamo guadagnato con fatica e merito e che vogliamo onorare al massimo, secondo perché avevamo bisogno di rivederci…soprattutto i ragazzi avevano bisogno di stare di nuovo insieme: c’è amicizia tra loro ed è quindi giusto passare più tempo possibile insieme. Per ora le cose procedono abbastanza bene: stiamo lavorando molto, ma la fatica è sostenuta da una grande voglia e da tanta applicazione da parte di tutti; anche i numeri delle presenze, nonostante il periodo, sono alti e la cosa mi lascia parecchio soddisfatto. La ripresa non è stata traumatica, anzi molto stimolante. Si è subito capito che vogliamo fare bene e la sana competizione sarà la nostra forza. Ringrazio la società per tutto: sono stato, infatti, accontentato a livello di mercato e ho di nuovo trovato la stessa organizzazione dello scorso anno; l'unica “pecca” è la condizione del campo: il nuovo fondo per ora poco assestato ci crea diversi problemi nel lavoro sul campo...ma sono sicuro che migliorerà col tempo».Sul fronte mercato ad intervenire è il ds del Ginestra, Davide Cecca, che ci presenta i nuovi innesti, sia nello staff tecnico che nella rosa, che vestiranno in questa stagione i colori gialloverdi: «Durante questa pausa estiva abbiamo lavorato molto, cercando di migliorare alcuni aspetti rispetto alla scorsa stagione. Abbiamo rinforzato lo staff tecnico di mister Leoni con l'inserimento a tempo pieno di mister Fortini e del preparatore dei portieri mister Martini. Anche sulla rosa abbiamo fatto un lavoro complesso, con il chiaro intento di fare pochi inserimenti mirati e resi necessari dal duplice impegno tra coppa Lazio e campionato. Dopo aver riconfermato in blocco l'intera rosa, abbiamo investito su profili di sicuro interesse prospettico, come gli under Manuel Spagoni, Matteo Marchesani e Gabriel D'Annibale provenienti dal Poggio Nativo ma già con una discreta esperienza nella categoria e dei profili di giocatori maturi e di comprovata esperienza come Sasha Fumelli e Manuel Sciamotti, rispettivamente dal Rino e dal Maccarese ed entrambi vincitori dei loro ultimi rispettivi campionati, che ci offriranno il loro contributo anche dal punto di vista di quella mentalità vincente che ancora un po' ci manca. Ultimo aggregato al gruppo in ordine di tempo, anche se si tratta di un gradito ritorno, è quello di Rinaldo Stillo, che condividerà con Matteo Ifilti la responsabilità di difendere la nostra porta giallo-verde per la prossima stagione!».