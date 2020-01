GINESTRA-ATLETICO CAPRANICA: 3-1

2 Fiordiponti, Salvati (G)

RIETI - Vittoria importante per il Ginestra che batte 3-1 davanti al proprio pubblico l’Atletico Capranica, nel turno di andata dei quarti di finale di coppa Lazio di Prima categoria.Formazione sabina che parte con il piede giusto, giocando intensamente e con la giusta concentrazione nei primi 20’ di gioco. E’ Fiordiponti a sbloccare il risultato per i reatini: la punta supera in velocità il suo diretto marcatore, salta il portiere e deposita in rete il pallone dell’1-0. Prima dell’intervallo è ancora Fiordiponti ad andare in gol, recuperando al limite dell’area il pallone ed a siglare il 2-0. Ripresa con ritmi più lenti ma, nonostante questo, i gialloverdi calano il tris con un tap-in di Salvati dopo un cross dalla sinistra. Ginestra che prova ad allargare ancor di più il punteggio, ma non riesce a concretizzare altre 2-3 occasioni nitide da gol. Nel finale, però, arriva il gol ospite del 3-1 su calcio d’angolo, rete subìta che lascia ancora aperte le speranze del Capranica nel match ritorno.Torna a sorridere, dunque, il Ginestra, dopo un periodo di risultati altalenanti. Soddisfazione e speranza che quella di oggi possa essere la gara della svolta nelle parole del mister Giancarlo Leoni, che così ha commentato la partita: «Siamo arrivati a questa gara con molti dubbi, perplessità e malumori. Ieri, nell’allenamento, ho chiesto di ritrovare noi stessi e le nostre qualità, perché l'appuntamento della coppa è qualcosa di unico e che abbiamo guadagnato nettamente sul campo. Siamo esigenti con noi stessi e a volte questa cosa ci porta, soprattutto quando non otteniamo i risultati sperati, a essere nervosi e poco coraggiosi. Oggi, per buona parte della partita, siamo stati bravi, intensi e determinati: abbiamo meritato il triplo vantaggio e solo per sfortuna e imprecisione non abbiamo segnato ancora. Peccato per il gol subìto che tiene ancora aperto il discorso qualificazione…siamo comunque fiduciosi: i ragazzi rispondono, sono determinati e vivi...credo nell'intelligenza delle persone e, soprattutto, di quelli che imparano dai propri errori e in squadra di queste persone ce ne sono da vendere!».