PROGRAMMA GARE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto è pronto per l’ultimo turno della fase a gironi della coppa Lazio di Prima categoria. Le formazioni reatine che scenderanno in campo domenica saranno tre: Atletico Canneto, che sfiderà tra le mura amiche il club romano Orange Football Jus, Ginestra e Poggio Mirteto, che daranno vita al derby di ritorno per strappare il pass per gli ottavi di finale.Intanto, una squadra della nostra provincia ha già terminato la sua esperienza in coppa: è la matricola Castelnuovo di Farfa che, dopo il pareggio interno col Canneto (1-1) e la sconfitta esterna nel turno infrasettimanale contro l’Orange (3-1) si trova ora con un solo punto in classifica e zero partite da giocare: i biancorossi, sono ufficialmente fuori.Terzo turno di coppa che vede in programma, come detto, dei match di assoluta importanza. L’Atletico Canneto, che ha 1 punto in classica, cercherà la vittoria contro l’Orange, quest’ultimo a tre punti in classifica; con la conquista dei tre punti, i sabini supererebbero i romani e strapperebbero il pass per gli ottavi. Situazione in bilico anche per Ginestra e Poggio Mirteto. L’andata finì 1-0 per i ragazzi di mister Leoni, ma sicuramente i mirtensi allenati da mister Domenici cercheranno in tutti i modi di recuperare il parziale. Ovviamente, in caso di pareggio tra punteggio di andata e ritorno, si deciderà la squadra vincitrice alla lotteria dei calci di rigore.Domenica 29, ore 11Atletico Canneto-Orange Football Jus (arbitro Menicacci di Viterbo)Poggio Mirteto-Ginestra (arbitro De Cesare di Ciampino)