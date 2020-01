RISULTATI E MARCATORI, XIV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Nella XIV giornata di Prima categoria, vince ancora la capolista Poggio Mirteto, che ha battuto in trasferta il Valle del Peschiera. Rimangono in scia della formazione mirtense le sue inseguitrici: il Castrum Monterotondo ha superato il Castelnuovo di Farfa con un netto 4-1, mentre la Virtus Roma ha battuto 5-1 il III Municipio. Vittoria in rimonta per la Spes Poggio Fidoni ai danni del Ginestra, mentre l’Alba Sant’Elia torna a casa con 3 punti fondamentali in ottica classifica dopo l’1-2 in casa dell’Atletico Sabina. Vittoria anche per Borgo Quinzio nella sfida salvezza contro il fanalino di coda Tor di Quinto, mentre l’Atletico Canneto esce sconfitto dal match interno contro l’Eretum. E’ terminato, invece, 0-0 il derby tutto romano tra Alma Parioli e Mideporte Colle Salario.Alma Parioli-Mideporte Colle Salario 0-0Atletico Canneto-Eretum 0-5: Cara, Taddei, 3 MercanteAtletico Sabina-Alba Sant’Elia 1-2: Tranzi (AS), Franceschini, Antonacci (ASE)Borgo Quinzio-Tor di Quinto 4-1: 2 Domenici, 2 Sciommeri (BQ)Castrum Monterotondo-Castelnuovo di Farfa 4-1: Santarelli, Emiliani, De Marco, Luci (CM) R. De Angelis (CF)Spes Poggio Fidoni-Ginestra 2-1: 2 De Giorgi (S), Conti (G)Valle del Peschiera-Poggio Mirteto 0-1: LucianiVirtus Roma-III Municipio 5-1: Procaccianti (III)Poggio Mirteto 38Castrum Monterotondo 34Virtus Roma 32Alma Parioli 26Valle del Peschiera 23Ginestra, Spes Poggio Fidoni 21Mideporte Colle Salario, Alba Sant’Elia 20Eretum 19Castelnuovo di Farfa 14Atletico Sabina, Borgo Quinzio 13Atletico Canneto* 10III Municipio 6*Tor di Quinto 4* una gara in meno