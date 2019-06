IL PRESIDENTE

RIETI - Nella terza stagione consecutiva in Prima categoria, chiude con un bilancio positivo il Poggio Mirteto. I ragazzi reatini hanno chiuso la stagione posizionandosi al sesto posto, un vero sogno per come era cominciata l’annata.Risultati altalenanti quelli raccolti dai biancorossi nelle prime 12 giornate di campionato, con solo 8 punti conquistati. La svolta arriva alla giornata numero 15, ultima del girone d’andata, nel quale il Poggio pareggia 3-3 in casa della tiberina Fidene. Da quel momento, la formazione mirtense inanella una serie di ben 9 risultati utili consecutivi, portandosi nella parte sinistra della classifica e mietendo anche vittime illustri o portando via alcuni punti alle big (1-0 con l’Amatrice e 0-0 con quella che poi vincerà il titolo, Bf Sport). Nel finale, però, i risultati altalenanti sono riemersi, alternando sconfitte brutte ma indolori (ad esempio il doppio 2-0 prima in casa di Ginestra e poi sul terreno del Montesacro) a risultati eclatanti come la vittoria per 5-2 in casa dell’Alba Sant’Elia.Nonostante tutto, però, la società è contenta e soddisfatta del lavoro fatto, come ci spiega il presidente biancorosso, Marco Sautelli, a cui fa eco anche i vice-allenatore Andrea Di Battista ed il capitano Patrizio Avenali. I tre sperano in un futuro radioso per la società mirtense, già all’opera per la prossima stagione e già con le idee chiare: ufficiale, a prendere posto in panchina sarà Antonio Domenici (ex allenatore del Poggio Nativo); il mercato servirà solo per puntellare una rosa già competitiva, che prevederà pochi acquisti ma di calibro importante; infine, notizia per la prima volta detta agli organi di stampa, la società ha stretto un’unione con “La Sabina”: ciò comporterà un allargamento dei settori calcistici biancorossi.Marco Sautelli (Presidente Poggio Mirteto): «Bilancio molto positivo. Ci riteniamo soddisfatti, nonostante un inizio non proprio esaltante. Nonostante ciò, ci siamo però ripresi, giocando un girone di ritorno pazzesco. Siamo arrivati uniti e compatti fino alla fine, giocando un buon calcio soprattutto nella seconda metà del campionato. Ci sono state molte cose positive da segnalare, ad esempio gli esordi in prima squadra di alcuni juniores (come Nese, Ferrari e Spiccia) in quanto era il primo anno in cui abbiamo anche creato una squadra juniores. E’ stato anche un anno di rinascite, come Simone Marcelli: vederlo tornare al gol, in moltissime occasioni, dopo un brutto stop per noi è grosso motivo d’orgoglio, come motivo d’orgoglio è stato anche far riscendere in campo un giocatore del calibro di Danilo Sciarra dopo un lungo infortunio…siamo contenti che abbia sposato il nostro progetto e che abbia deciso di tornare in campo con la nostra maglia. Altrettanto motivo di grande orgoglio è la nostra juniores, che ad oggi si sta giocando la finale del torneo “Ciccaglioni”, in programma questa domenica al “Gudini”, tant’è che tutti insieme saremo presenti al campo per supportarli ed incoraggiarli, perché è stata davvero un’ottima annata, la prima di vita di questa nostra juniores. Per il prossimo anno, punteremo alle riconferme. Intanto, posso dire che abbiamo affidato ufficialmente la nuova guida tecnica ad Antonio Domenici. Gli innesti saranno pochi, ma di qualità, per cercare di rinforzare la rosa attuale e farci trovare pronti per la prossima stagione, per cercare di fare anche meglio di quest’anno. Notizia fresca, ufficiale ed importantissima, abbiamo stretto una collaborazione con “La Sabina”, che abbiamo “inglobato” nella nostra società. Grazie a ciò, dal prossimo anno saremo una vera e propria realtà calcistica, in quanto avremo non solo la squadra di Prima categoria e la juniores, ma anche tutto il settore giovanile, dai più piccoli alla scuola calcio al settore agonistico. E’ stato un anno fondamentale: ci siamo e ci stiamo impegnando moltissimo, io come i miei colleghi. Ringraziamo i nostri tifosi, sempre presenti durante tutto il nostro campionato, tifando e credendo sempre in noi. Inoltre, ringraziamo la società “La Sabina”, che ha sposato il nostro progetto passando dalla nostra parte, ringraziando con stima e fiducia: grazie a tutti davvero, dal Presidente Favetta al Vice-Presidente Tortelli, in particolare al mitico Stefano Rossetti, avvocato e segretario storico di questa società. Un ringraziamento anche alla nostra amministrazione comunale, che è stata anche una promotrice di questa unione con “La Sabina”, per dare continuità ai ragazzi nel loro percorso di crescita sui campi di calcio. E’ stata, perciò, un’azione mirata anche per permettere loro, un giorno, di poter arrivare in prima squadra. Speriamo di avere un riscontro positivo: io come Presidente, ma anche tutto lo staff dirigenziale, gli addetti ai servizi ed allenatori compresi, ci auguriamo di far crescere ancor di più questa realtà facendo numeri maggiori, facendo avvicinare al calcio i ragazzi che non lo praticano ed i bambini più piccoli, per farli appassionare a questo sport, con la promessa di fare tante iniziative e creare una realtà sportiva e calcistica splendida per loro».Andrea Di Battista (Vice-Allenatore Poggio Mirteto): «Un anno pieno di emozioni, positive e negative. Siamo partiti con una trentina di ragazzi a disposizione e, nell’ultimo allenamento, eravamo circa 26: è un buon segno per il futuro. E’ stato un anno di crescita per noi. Nel girone d’andata abbiamo avuto qualche difficoltà, giocando ai livelli di una squadra che milita nelle zone basse di classifica. Nel girone di ritorno, invece, abbiamo avuto un rullino di marcia da squadra d’alta classifica. Peccato non aver giocato tutto l’anno, soprattutto nella prima parte di stagione, in questa maniera, con la stessa voglia ed intensità. Ovviamente, però, sono soddisfatto della stagione svolta. Ringrazio in particolare tutti i ragazzi, nonostante alcuni alti e bassi capitati durante l’annata. Non è facile gestire tutti loro, che hanno età diverse. Speriamo di fare bene anche nella prossima stagione».Patrizio Avenali (Difensore e Capitano Poggio Mirteto): «Bilancio stagionale abbastanza positivo. Il nostro obiettivo finale era raggiungere la salvezza, riuscendo a trovarla molte giornate prima del termine del torneo. Personalmente, sono soddisfatto del nostro cammino. Per il futuro, mi auguro che la nostra formazione riesca non dico ad essere tra le squadre di vertice ma almeno di essere a ridosso delle zone d’alta classifica. Per quanto riguarda la mia persona, rimarrò anche il prossimo anno, anche perché mi sento di rimanere per poi concludere la mia carriera calcistica da qui a pochi anni. Ringrazio tutti i ragazzi della dirigenza che hanno portato e portano avanti ancor oggi questo progetto con enfasi e giuste motivazioni».Portieri: Christian Gentili, Alessandro Spurio.Difensori: Patrizio Avenali, Adriano De Santis, Luca Del Bufalo, Mattia Quondamstefano, Fabio Luzzi, Simone Diamanti, Alessandro Ferretti, Stefano Guidi, Luca Maccia, Federisco Masci.Centrocampisti: Simone Bertoldi, Alessio Bidini, Gianmarco Di Francesco, Matteo Antonelli, Diego Galletti, Manuel De Santis, Francesco Di Rocco, Francesco Fiori, Enea Nobili.Attaccanti: Francesco Calvani, Raimondo D’Andrea, Leonardo Pezzotti, Simone Marcelli, Fabio Mocci, Alessandro Iacobelli, Mattia Luigini, Danilo Sciarra, Mirko Bastioni.Allenatore: Daniele D’Ambrogio.Vice-Allenatore: Andrea Di Battista.Presidente: Marco Sautelli.Vice-Presidenti: Alessandro Calvani, Federico Pallocci.Dirigenti: Michele Cinosi, Andrea Franchi, Daniele Ottaviano, Cristiano Pieroncini.Consiglieri: Simone Orsi, David Ottaviano.Segretario: Daniele Ruggeri.Cassiere: Francesco Longarini.