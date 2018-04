di Michel Saburri

RIETI - Nel campionato di Prima categoria mezzo passo falso casalingo del Passo Corese contro Nomentum, 3-3 il finale. I sabini rimangono in testa alla classifica ma ne approfittano tutte le inseguitrici ovvero Scandriglia, 1-0 contro l’Alba Sant’Elia, Settebagni, 0-2 a Selci, e Altetico San Basilio, 0-1 a Ginestra. Vittoria casalinga per l’Atletico Roma contro Poggio Nativo mentre Montasola espugna Rebibbia. In chiave salvezza vittoria decisiva per Poggio Mirteto contro mentre il 2-2 tra Velinia e Grotti condanna i padroni di casa a rimanere all’ultimo posto in classifica.



XII giornata di ritorno. Girone C. Risultati e marcatori

Passo Corese-Nomentum 3-3: Gerli, Italiano, Salerno (P), Persichetti, Sacripanti, Damiani (N)

Poggio Mirteto-Capradosso 3-1: 2 De Laurentis, Luciani (P), Jouff (C)

Ginestra-Atletico San Basilio 0-1

Atletico Roma-Poggio Nativo 5-1: 2 Anfuso, Carbone, Melia, Bianco (A), Cacciamani (P)

Rebibbia-Montasola 1-2: Vigorito (R), Passarani, Ferrillo (M)

Velinia-Grotti 2-2: Di Sisto, Tosoni (V), Lucarelli, Oddi (G)

Selci-Settebagni 0-2: Belli, Occhipinti

Scandriglia-Alba Sant’Elia 1-0: De Giorgi



Classifica

Passo Corese 56

Scandriglia 54

Settebagni 52

Atletico San Basilio 51

Atletico Roma 44

Nomentum 43

Montasola 40

Poggio Nativo, Capradosso, Ginestra e Rebibbia 39

Selci 25

Grotti 23

Alba Sant’Elia 22

Poggio Mirteto 20

Velinia 18.

Domenica 29 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:15



