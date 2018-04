di Michel Saburri

RIETI - Nel campionato di Prima categoria si gioca la dodicesima giornata di ritorno: la capolista Passo Corese è è lanciatissima ma non sono ammessi passi falsi contro Nomentum. Stessa storia per Scandriglia che ospiterà Alba Sant’Elia e proverà fino alla fine ad impensierire la prima della classe ma dovrà allo stesso tempo guardarsi le spalle da Settebagni, impegnato sul campo di Selci, e Atletico San Basilio, che giocherà a Ginestra. Trasferte romane per Poggio Nativo e Montasola rispettivamente contro Atletico Roma e Rebibbia. In chiave salvezza gara decisiva tra Velinia e Grotti, ultima chiamata per Poggio Mirteto contro Capradosso.



XII GIORNATA DI RITORNO GIRONE C

Programma gare

Passo Corese-Nomentum (alle 11, arbitro Guida di Civitavecchia, andata 2-1)

Poggio Mirteto-Capradosso (alle 11, arbitro Trecca di Roma2, andata 1-2)

Ginestra-Atletico San Basilio (alle 11, arbitro Russi di Roma1, andata 0-6)

Atletico Roma-Poggio Nativo (alle 11, arbitro D’Anelli di Ciampino, andata 0-2)

Rebibbia-Montasola (alle 11, arbitro Trionfera di Ostia Lido, andata 1-2)

Velinia-Grotti (alle 16.30, arbitro Bertoldi di Roma2, andata 0-3)

Selci-Settebagni (alle 16.30, arbitro Nuccetelli di Roma2, andata 1-2)

Scandriglia-Alba Sant’Elia (alle 16.30, arbitro La Regina di Roma1, andata 4-0)



CLASSIFICA

Passo Corese 55

Scandriglia 51

Settebagni 49

Atletico San Basilio 48

Nomentum 42

Atletico Roma 41

Poggio Nativo, Capradosso, Ginestra e Rebibbia 39

Montasola 37

Selci 25

Alba Sant’Elia e Grotti 22

Poggio Mirteto e Velinia 17

Sabato 28 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:57



