RIETI - Ultimo posto nel girone, peggior attacco e peggior difesa della competizione e serio rischio di scendere in Seconda categoria. Questo è il riassunto della fallimentare stagione della formazione del Grotti nel girone C del campionato di Prima categoria 2018-19. Lo storico club reatino, piazzatosi in ultima posizione in classifica a -11 dalla penultima, la romana Castel Giubileo, è pronta a ripartire nella prossima stagione con nuovi stimoli e tanti cambiamenti, a partire dalla scelta del nuovo presidente, viste le dimissioni del precedente presidente Claudio Panitti. Ad anticipare qualche news è il dirigente Pierluigi Pandolfi, al quale abbiamo chiesto un bilancio della stagione appena trascorsa ed anche qualche anticipazione sul futuro, specialmente circa le voci che circolano nella nostra provincia, che parlavano di una fusione proprio tra i biancorossi ed altre società reatine.«Il bilancio della stagione appena conclusa - dice Pandolfi - è assolutamente negativo, a mio avviso fallimentare sotto tutti i punti di vista. Non siamo riusciti ad ingranare e non abbiamo creato un gruppo veramente unito e coeso e ne abbiamo pagato le conseguenze. Dobbiamo rimboccarci le maniche, preparandoci già per la prossima stagione. In questi giorni stiamo anche preparando la domanda di ripescaggio, sperando di continuare anche il prossimo anno in questa categoria. Ci sarà una vera rivoluzione nel nostro staff tecnico e dirigenziale, per poter far tornare grande questa storica società».Pandolfi, infine, smentisce le voci circa la fusione della squadra biancorossa: «Si è parlato tanto di una nostra fusione con altre realtà calcistiche della nostra provincia. Smentisco categoricamente: nella nostra storia, abbiamo sempre avuto problemi con le unioni con altre squadre. Per riformare e ricreare un gruppo ci vuole tempo. Avremmo voluto fare una fusione solo per aprire le porte ad un nostro settore giovanile, per far giocare i ragazzi. In qual caso avremmo avuto bisogno, sotto il profilo economico, di una fusione. Smentisco, non ci fonderemo con altre società. Rimaniamo compatti e pensiamo già al futuro!».