Valle del Peschiera e Fiamignano Equicola vincono e restano in vetta, la Spes non perde colpi

RIETI - Termina febbraio e con esso la quattordicesima giornata del campionato di Prima categoria, prima giornata del girone di ritorno, tanti goal e risultati importanti per la classifica in giornata. Spicca il derby Ginestra- Fiamignano Equicola, partita ricca di emozioni che ha visto i padroni di casa chiudere il primo tempo in vantaggio per 2-0, ospiti che nella seconda frazione di gioco calano il poker e vincono per 2-4, da segnalare la magnifica prestazione del giovane De Santis (2004) che con un poker regala tre importantissimi punti ai suoi. Ginestra fermata a tredici punti, Equicoli che volano a ventisette primi in classifica.

Vittoria in extremis per l’Accademia Calcio Sabina, in casa contro Castel Giubileo passa in vantaggio al novantaseiesimo minuto e chiude la partita sul 2-1, tre punti importanti per i locali che volano a sedici in classifica. Vince e convince la Spes Poggio Fidoni, ospite del Brictense passa per 0-2, complice l’ennesimo goal di Guadagno che trascina i reatini alla quarta vittoria consecutiva.

Sbanca Valle del Peschiera, nel match pomeridiano contro Palombara, vince di misura, complice anche un rigore parato dal secondo portiere (Martini) che fissa il risultato sull’1-0. Locali che aggiungono tre tasselli alla classifica staccando Palombara e restando al primo posto condiviso con Fiamignano Equicola.

Si dividono la posta Alba Sant'Elia e Colle Salario, al “Milardi” termina 1-1 e squadre che aggiungono un tassello alla classifica. Termina in pareggio anche il match pomeridiano tra Poggio San Lorenzo e Olimpus Roma, 2-2 indica il tabellino con i padroni di casa che guadagnano un punto e vanno a tredici in classifica.

Sconfitta in esterna per Castrum Donadei, ospite del Monterotondo cade per 3-2, ospiti sfortunati che vedono i locali portarsi in vantaggio nei minuti di recupero del secondo tempo, più tre per Monterotondo che va a ventitre, ospiti fermi a diciannove in classifica.

Risultati e marcatori (XIV giornata)

Ginestra-Fiamignano Equicola 2-4: Dionisi, Bacinka (G), De Santis, De Santis, De Santis, De Santis (F)

Accademia Calcio Sabina-Castel Giubileo 2-1: Di Mario, Okhouret (A)

Brictense-Spes Poggio Fidoni 0-2: Guadagno, Antonacci (S)

Valle del Peschiera-Palombara 1-0: Di Lorenzo (V)

Alba Sant'Elia-Colle Salario 1-1: Carmesini (A)

Poggio San Lorenzo-Olimpus Roma 2-2: Massimi, Patras (P)

Monterotondo-Castrum Donadei 3-2: Miconi, Trippetta (C)

Classifica

Valle del Peschiera, Fiamignano Equicola 27

Palombara*, Spes Poggio Fidoni 24

Monterotondo 23

Colle Salario* 21

Olimpus Roma 20

Castrum Donadei 19

Accademia Calcio Sabina 16

Ginestra, Poggio San Lorenzo** 13

Brictense 12

Castel Giubileo 9

Alba Sant'Elia 7

* Gare in meno