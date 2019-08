GIRONE C

RIETI - Questa mattina, sabato 31 agosto, Il Comitato Regionale Lazio ha reso noti i gironi del campionato di Prima categoria dell'edizione 2019-20. Le 9 formazioni della nostra provincia (tra cui 5 new entry nella categoria) sono state inserite nel girone C, assieme a 7 squadre romane. Non tutte nuove conoscenze: come nella scorsa stagione, ci saranno Castrum Monterotondo e Mideporte Colle Salario che ormai conoscono bene le squadre e l’ambiente della nostra provincia. Le altre formazioni capitoline sono Alma Parioli R., Football Club Eretum, III Municipio Calcio, Tor di Quinto e Virtus Roma Club.Alba Sant’EliaAlma Parioli R.Atletico CannetoAtletico SabinaBorgo QuinzioCastelnuovo di FarfaCastrum MonterotondoFootball Club EretumGinestraIII Municipio CalcioMideporte Colle SalarioPoggio Mirteto CalcioSpes Poggio FidoniTor di QuintoValle del PeschieraVirtus Roma Club.