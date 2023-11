Prima: nessun derby, Casperia a Palombara, Real Gavignano in casa. Gare e arbitri

RIETI - Un turno non semplice per le squadre reatine del girone B di Prima categoria che scendono domani in campo per la settima giornata. Trasferte ostiche per Passo Corese e Casperia che vanno rispettivamente sui campi di Civita Castellana (prima in classifica) e Palombara (terza in classifica). Cittaducale ospita al San Francesco il Guidonia, reduce da tre successi di fila. Cerca continuità il Poggio San Lorenzo, impegnato nel match interno contro il Città di Fiano. Ginestra fa visita al Castel Madama, mentre Valle del Salto cerca punti sul campo della Castelnuovese. Vuole rialzarsi l’Alba Cittareale che al Tito Flavio Vespasiano riceve una Brictense ancora a secco. Nel pomeriggio, sfida complicata per il Real Gavignano Ponzano che proverà a sfruttare il fattore campo contro la seconda forza del campionato, il Castrum Monterotondo.

Programma gare e arbitri (VII giornata)

Domenica 5 novembre

Ore 11

Alba Cittareale – Brictense

Arbitro: Pierluigi Vitale di Tivoli

Castelnuovese – Valle del Salto

Arbitro: Simone Nocente di Roma 1

Cittaducale – Guidonia

Arbitro: Andrea Rossi di Ciampino

Civita Castellana – Passo Corese

Arbitro:Riccardo Medulli di Roma 2

Palombara – Casperia

Arbitro: Riccardo Incelli di Ostia Lido

Poggio San Lorenzo – Città di Fiano

Arbitro: Emiliano Vedovato di Roma 2

Castel Madama – Ginestra

Arbitro: Flavio Ciancarelli di Albano Laziale

Ore 14.30

Real Gavignano Ponzano – Castrum Monterotondo

Arbitro: Matteo Esposito di Roma 2

Classifica

Civita Castellana 16

Castrum Monterotondo 14

Palombara 13

Città di Fiano 12

Casperia 10

Real Gavignano Ponzano 9

Guidonia 9

Castelnuovese 9

Cittaducale 8

Passo Corese 8

Castel Madama 8

Poggio San Lorenzo 7

Ginestra 6

Valle del Salto 4

Alba Cittareale 3

Brictense 0