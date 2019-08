L’INTERVISTA

DICONO DI LUI

Marcello Caprioli (Direttore Sportivo Canneto)

RIETI - Classe 1990, centrocampista ma anche goleador (lo dimostrano le 14 reti siglate), capitano nelle ultime giornate di campionato. Questo può essere un riassunto della prima stagione con la maglia dell’Atletico Canneto di Danilo Croce, il centrocampista bomber della formazione della bassa Sabina, che ora è pronto a cominciare la sua seconda stagione in maglia biancoblù. È notizia, infatti, di qualche settimana fa il suo rinnovo per un altro anno, per la gioia di tutto l’ambiente. L’Atletico Canneto ha perciò un asso nella manica in più nella prossima stagione, che vedrà la formazione allenata dai due mister Moreno Passarani e Massimo Ruscito competere non sono nel campionato di Prima ma anche nella coppa Lazio. Il bilancio di stagione, le aspettative in coppa e in campionato: tutti temi affrontati dal capitano Danilo Croce, che ha risposto alle nostre domande.«Personalmente, è stata un’ottima stagione. Sono contento di essere riuscito ad andare in doppia cifra di gol, ma soprattutto sono entusiasta di aver trovato un ambiente coeso, compatto, fatto di persone che lavorano instancabilmente l’uno di fianco all’altro. Prima di arrivare all’Atletico giocavo in una squadra umbra ma poi, sia per la mia volontà di tornare a giocare nel Lazio che grazie alle parole del ds Marcello Caprioli, mi sono convinto ad unirmi a questo club, nel quale ho ritrovato anche alcuni vecchi amici, che si sono uniti alla squadra anche loro nel mio stesso momento».«Certo. Purtroppo siamo partiti male, anche perché eravamo una squadra fatta di molti giocatori nuovi: col tempo, ci siamo sempre di più amalgamati e i risultati sono pian piano arrivati. Abbiamo avuto alcuni cambi in panchina nel corso dell’anno ma, nonostante ciò, siamo riusciti ad accaparrarci un ottimo posizionamento nella classifica finale, riuscendo anche a qualificarci per la coppa Lazio».«Semplice. Ho scelto di rimanere perché qui ho trovato un bellissimo ambiente. Sono stato ben accolto da tutti lo scorso anno e, durante la stagione, ho creato un ottimo rapporto di reciproca stima con tutti, i giocatori, i dirigenti, i due nuovi mister...sono molto contento di aver confermato la mia permanenza in questo club!».«È tutto da valutare. A quanto so, cominceremo tardi la preparazione e, perciò, cominceremo a giocare in coppa dopo pochi allenamenti... sarà tutto da scoprire! Ovviamente tutto dipenderà dalla rosa che i dirigenti della società metteranno a disposizione dei due tecnici Passarani e Ruscito, come anche dei vari impegni lavorativi e non che potrebbero sorgere tra di noi giocatori. Ora come ora non ho una posizione di pensiero netta circa la coppa...chi vivrà vedrà !»«Beh, a livello personale mi aspetto di raggiungere se non superare i gol siglati lo scorso anno, il tutto per poter dare ancora una mano alla squadra. Per quanto riguarda proprio il club, spero che riusciremo a migliorare il piazzamento della scorsa stagione, magari cercando di lottare per le posizioni del podio. Tutto ciò dipenderà anche dagli innesti che si uniranno allo zoccolo duro della rosa. Può essere l’anno giusto per noi: gli ingredienti per poter fare un campionato di livello ci sono tutti».«Ovviamente. In primis ringrazio il Presidente Fabio Bertini per come mi ha aiutato lo scorso anno e per come mi ha trattato anche in sede di rinnovo di contratto; non posso non ringraziare i miei compagni di squadra, come anche Moreno Passarani e il ds Marcello Caprioli, entrambi fondamentali per la mia permanenza in questa squadra. Grazie a tutti».: «A mio avviso, Danilo Croce è il punto di riferimento di tutta la squadra. È un giocatore di categoria superiore ma, soprattutto, un ragazzo umile e stimato da tutto il gruppo; per questo, lo abbiamo scelto capitano: un esempio per tutti, una persona molto schietta e amante della Amatriciana (ride). Siamo convinti che quest’anno farà un campionato ad altissimi livelli: noi dirigenti, come tutti i ragazzi che scendono in campo, faremo di tutto per metterlo in condizioni di esprimersi al massimo delle sue potenzialità!».