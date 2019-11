RIETI - Poggio Mirteto corsaro al Gudini torna in vetta. I mirtensi, grazie a un colpo di testa del neoentrato Luciani, battono per 1-0 la oramai ex capolista Alba Sant’Elia, quest’oggi sembrata non brillante. Gara intensa, maschia, con molti falli da ambo le parti.



Primo tempo povero di emozioni, come due soli tiri degni di nota: al 3’, da punizione al limite dell’area, il gioiello dei mirtensi, Omar Mevoli, impegna Napoleone, bravo però a respingere la conclusione in angolo; trascorrono i minuti senza particolari emozioni per il folto pubblico presente al “Gudini” (circa 200 spettatori) ma, al 39’, è l’Alba a rendersi pericolosa con il mancino di Matteo Cardini dalla trequarti, con la palla che sibila al palo alla destra di Murante. Il primo tempo si conclude a reti inviolate.

Ripresa molto più frizzante, con ritmi alti e buoni fraseggi da parte di ambedue le squadre. Al 6’ entra in campo Luciani al posto di Nobili ed è lo stesso Luciani a siglare di testa, dopo gli sviluppi di un corner battuto da Bonifazi, il gol dello 0-1. Lo stesso autore del gol è stato poi costretto ad uscire a causa di un infortunio. Il match prosegue con l’Alba molto aggressiva, complice il risultato a favore. Con i padroni di casa sbilanciati in avanti, il Poggio avrebbe la possibilità di raddoppiare in alcune buone occasioni, prima con Mevoli e poi con Marcelli, ma i due attaccanti mirtensi sciupano all’ultimo e decisivo passaggio. In pieno recupero, miracolo di Murante sulla conclusione in area di Antonacci: il portiere ospite salva il risultato spedendo il pallone in angolo. Termina così al “Gudini” di Rieti: Poggio Mirteto batte in trasferta l’Alba S.Elia 0-1 e conquista la prima posizione in classifica in vista del recupero in programma mercoledì sul campo dell'Atletico Sabina: si riparte dallo 0-0 del 30'.



I COMMENTI

Marco Ianni (Dirigente Alba S.Elia): «Partita difficile, contro un avversario tosto. E’ stata decisa da un calcio da fermo, su una nostra disattenzione. Abbiamo provato a pareggiare, concedendo alcuni contropiedi ai nostri avversari. Peccato per il mancato gol sul finale a causa di un’ottima parata del portiere ospite. Complimenti ai nostri avversari per la vittoria, noi dobbiamo continuare a lavorare».

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Mirteto): «Gara bella, non spettacolare ma bella: il campo, il valore degli avversari, mister Fioravanti, bomber Antonacci, il mo amico presidente Colasanti e, perché no, la classifica. C'erano tutte le componenti per vivere una bella giornata di sport. E così è stata. Felici del risultato perché ottenuto con le unghie contro una grande squadra. Ma sapevo che potevamo vincerla perché questo mio è un gruppo tosto che ha un'identità e uno spirito pazzeschi. Non abbiamo fatto una grossa gara per carità ma oggi veramente ci godiamo i tre punti. Sono felicissimo per il gol di Luciani, un ragazzo che mi può e mi deve dare tanto: ha tanto talento e deve metterlo a disposizione di tutti. Unica nota stonata di oggi gli infortuni di Avenali e Luciani stesso. Anche perché ci aspettano due gare in 7 giorni ed avrei voluto giocarle a rosa completa. Dedico comunque questa vittoria al nostro Presidente che venerdì ha vissuto un giorno importante : con tutto il cuore, auguri Presidente! Adesso testa a mercoledì, altra tappa durissima da vivere e superare: dovremo recuperare le energie ed andare a fare una partita intensa perché durerà solo un'ora. Ma sono certo che ci faremo trovare pronti».



IL TABELLINO

Alba S.Elia: Napoleone, Alessandro Cesaretti (dal 38’ st. Papucci), Palluzzi, Alesse, Panitti, Franceschini, Buzzi (dal 33’ st. Alessio Cesaretti), Liberali, M. Cardini, Cantonetti (dal 16’ st. Ortenzi), Antonacci. A disposizione: Chirciu, Valzecchi, Carloni, Caffarelli, Samperna, S.Cardini. All. Marcello Fioravanti.

Poggio Mirteto: Murante, Avenali (dal 6’ st. Quondamstefano), Masci (dal 35’ st. Guidi), Bonifazi, Gattarelli, Nobili (dal 6’ st. Luciani e dal 15’ st. Diamanti), Fiori, Galletti, Odiki, Mevoli (dal 45’+2’ Antonelli), Marcelli. A disposizione: Bertoldi, De Santis, Gentili, Spurio. All. Antonio Domenici.

Arbitro: Amato di Tivoli

Reti: 15' st Luciani

Note: ammoniti Alessandro Cesaretti, Palluzzi, M.Cardini, Franceschini, Alesse, Panitti (A), Nobili, Odiki, Masci (PM); angoli: 3-5.

