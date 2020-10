Rieti, spicca la sfida tra Valle del Peschiera e Ginestra, rinviati gli altri due derby

RIETI - Si apre il sipario sulla terza giornata di Prima categoria, turno che anche questa volta vede delle partite che non si disputeranno: rinviata a data da destinarsi, infatti, Atletico Sabina-Alba Sant’Elia (su richiesta della formazione ospite) stessa sorte che spetta alla gara Fiamignano Equicola-Poggio San Lorenzo, rinviata in questo caso su richiesta della squadra padrona di casa.

Sono 5, quindi, le reatine che scenderanno in campo domani, domenica 25 ottobre. Match interessante sarà la sfida tra la prima della classe Valle del Peschiera e la seconda Ginestra, in programma al “Gentile” di Grotti alle ore 11, mentre la Spes Poggio Fidoni allo stesso orario sarà di scena al “Chiani” per cercare la prima vittoria stagionale, contro la romana Castel Giubileo. Debutto ufficiale per la matricola Castrum Donadei che, tra le mura amiche del “Comunale” di Castelnuovo di Farfa, esordirà nella categoria, mentre gli esperti granata di Borgo Quinzio faranno visita alla capitolina Orange Football Jus. Infine, chiudono il programma gare i match tutti tiberini Brictense-Eretum e Saxa Flaminia Labaro-Olimpus Roma.

Programma gare, III giornata

domenica, ore 11

Brictense-Eretum (arbitro Pieralisi di Aprilia)

Spes Poggio Fidoni-Castel Giubileo (arbitro Pogaci di Rieti)

Valle del Peschiera-Ginestra (arbitro Sandrelli di Rieti)

Ore 11.15

Saxa Flaminia Labaro-Olimpus Roma (arbitro Sisti di Viterbo)

ore 14.30

Castrum Donadei-Tirreno (arbitro Loreti di Rieti)

ore 15

Orange Football Jus-Borgo Quinzio (arbitro Perna di Roma 2)

Atletico Sabina-Alba Sant’Elia: rinviata a data da destinarsi

Fiamignano Equicola-Poggio San Lorenzo: rinviata a data da destinarsi

Classifica

Valle del Peschiera 6

Ginestra, Poggio San Lorenzo, Saxa Flaminia Labaro 4

Atletico Sabina*, Castel Giubileo*, Olimpus Roma*, Tirreno 3

Alba Sant’Elia* 1

Borgo Quinzio, Brictense*, Castrum Donadei**, Eretum*, Fiamignano Equicola**, Orange Football Jus, Spes Poggio Fidoni 0

