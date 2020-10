Rieti, Valle del Peschiera corsara, pari tra Alba e P.S.Lorenzo, un punto per Ginestra, ancora un rinvio per Fiamignano

RIETI - Si spengono i riflettori sulla seconda giornata del campionato di Prima categoria. Weekend che ha visto il secondo successo stagionale per i biancoazzurri del Valle del Peschiera, che hanno espugnato il terreno di gioco del Borgo Quinzio, battuto 1-2. Terminato in pareggio (2-2), invece, l’altro derby reatino, che ha visto Alba Sant’Elia e Poggio San Lorenzo dividersi quindi la posta in palio. Conquista solo un punto anche il Ginestra, che pareggia 1-1 in casa contro il Saxa Flaminia Labaro, mentre la Spes Poggio Fidoni viene battuta a Roma 2-1 dall’Olimpus. Rinviata come da comunicato la gara tra Atletico Sabina e Castrum Donadei, così come è stato rinviato a data da destinarsi il match tra Eretum e Fiamignano Equicola, su richiesta del club romano. Dunque slitta ancora il debutto della formazione equicola nel campionato, visto che la prima giornata era stata rinviata per impraticabilità del campo. Infine, nei derby capitolini, successo per Castel Giubileo e Tirreno ai danni rispettivamente di Brictense e Orange Football Jus.

Risultati, marcatori e commenti, II giornata

Alba Sant’Elia-Poggio San Lorenzo 2-2

Samperna, Ciogli (A), Cann, Antonacci (P)

Stefano Lotto (Allenatore Alba Sant’Elia): «Ottima prestazione da parte dei ragazzi contro una squadra importante che si è mossa molto bene durante il mercato estivo. Avevamo 8 elementi fuori ma abbiamo fatto una partita di grande acume tattico, che ci ha permesso di concedere pochissimo, subendo solo due situazioni di palla inattiva. Complimenti ai miei perché, dopo un mese di lavoro, hanno messo in pratica i principi di gioco provati sia in fase di possesso che di non possesso, conquistando un importante risultato positivo!».

Angelo Pileri (Allenatore Poggio San Lorenzo): «Abbiamo iniziato bene, passando subito in vantaggio; poi abbiamo peccato un po’ di presunzione, commettendo un grossolano errore nel gol del pareggio. In seguito, siamo andati sotto nel punteggio su calcio di rigore. Nella ripresa, però, abbiamo reagito, trovando il pareggio su calcio di rigore. Tutto sommato, un pareggio giusto».

Borgo Quinzio-Valle del Peschiera 1-2

E. Ceccarelli (BQ), Ciccalotti, Colantoni (V)

Augusto Conticelli (Vice-Presidente Borgo Quinzio): «Partita equilibrata, giocata con intensità da tutte e due le squadre. Vanno in vantaggio gli ospiti con un rigore, ma alla mezz'ora circa riusciamo a pareggiare con una punizione dalla trequarti, con la palla raccolta in area da Ceccarelli e trasformata in gol. Nel finale della prima frazione di gioco, il portiere avversario compie un miracolo e riesce a deviare in angolo un tiro da dentro l'area. Secondo tempo con la stessa intensità di gioco, con vari capovolgimenti di fronte; in seguito, su un tiro di Gilardi la palla colpisce la traversa: per il direttore di gara non ha varcato la linea di porta, mentre per i ragazzi era gol…dopo pochi minuti ci viene negato un rigore e, in seguito, abbiamo subìto la rete degli avversari con un tiro da fuori. Complimenti a loro e ai nostri ragazzi, che ci hanno provato fino alla fine!».

Saverio Fornara (Presidente Valle del Peschiera): «Seconda di campionato, tra dubbi ed incertezze per questa pandemia siamo arrivati al campo sportivo di Nerola per disputare una partita contro il Borgo Quinzio; dalle prime battute fino alla metà del primo tempo sembrava una di quelle partite facili, dall'esito scontato: un gol annullato per un dubbio fuorigioco, un rigore non concesso e un gol realizzato su rigore della nostra punta Ciccalotti e continui attacchi dei nostri ragazzi…poi, dopo il gol del 1-1 realizzato sulla battuta da calcio d'angolo, si sono "svegliati" i sabini, mettendo in campo grinta e fisicità, chiudendo il primo tempo sul 1-1. All’inizio del secondo tempo, avversari più determinati che mai per portare il risultato a casa, ma le sostituzioni fatte al momento giusto e la bravura dei nostri giocatori con la palla a terra hanno permesso all'instancabile Colantoni di andare in rete, realizzando il gol del vantaggio che ci ha consentito di tornare a casa con tre punti e rimanere a punteggio pieno! Faccio i complimenti ai nostri ragazzi ed allo staff tecnico, che non ha esitato a schierare in campo ben 5 juniores!».

Ginestra-Saxa Flaminia Labaro 1-1

Canopoli (G)

Davide Colantoni (Allenatore Ginestra): «Risultato giusto, che ha rispecchiato l’andamento della gara. A mio avviso il match è stato diviso “equamente”: meglio noi nel primo tempo mentre più bravi i nostri avversari nella ripresa. Sono passati in vantaggio loro nel finale su un mezzo svarione difensivo nostro, ma siamo stati bravi a pareggiare dopo soli 5’. Abbiamo affrontato comunque una bella formazione, attrezzata, che gioca un buon calcio. Sono soddisfatto a metà, perché volevo portare a casa l’intero bottino alla prima gara in casa ma, ripeto, viste le occasioni della partita create da entrambe le squadre, il pareggio è il giusto risultato».

Olimpus Roma-Spes Poggio Fidoni 2-1

Marianantoni (S)

Massimo Lattanzi (Dirigente Spes Poggio Fidoni): «Ci tengo particolarmente ad iniziare il mio commento con un ringraziamento ai 13 ragazzi che ieri sono venuti con noi in trasferta, dimostrando l’attaccamento alla maglia nonostante la situazione e la preparazione atletica (non ci alleniamo dal 12 settembre, con soli 5 giorni di preparazione). I nostri sono stati molti bravi: siamo passati in vantaggio con Marianantoni, salvo poi calare fisicamente anche a causa del caldo, che ci ha portato a subire due gol dagli avversari. Non abbiamo avuto la forza di reagire, anche se con Di Lorenzo abbiamo avuto 3 chiare occasioni, con un rigore netto non concesso dal direttore di gara. Sconfitti si, ma per come stiamo vivendo questa stagione, il commento tecnico passa in secondo piano. Ringrazio ancora i ragazzi per l’attaccamento ai nostri colori. Continuiamo, sperando in nuove e celeri decisioni governative…».

Castel Giubileo-Brictense 2-0

Tirreno-Orange Football Jus 5-1

Atletico Sabina-Castrum Donadei: rinviata a data da destinarsi

Eretum-Fiamignano Equicola: rinviata a data da destinarsi

Classifica

Valle del Peschiera 6

Ginestra, Poggio San Lorenzo, Saxa Flaminia Labaro 4

Atletico Sabina*, Castel Giubileo*, Olimpus Roma*, Tirreno 3

Alba Sant’Elia* 1

Borgo Quinzio, Brictense*, Castrum Donadei**, Eretum*, Fiamignano Equicola**, Orange Football Jus, Spes Poggio Fidoni 0

*gare in meno

Prossimo turno, III GIORNATA

Atletico Sabina-Alba Sant’Elia

Brictense-Eretum

Spes Poggio Fidoni-Castel Giubileo

Valle del Peschiera-Ginestra

Saxa Flaminia Labaro-Olimpus Roma

Castrum Donadei-Tirreno

Fiamignano Equicola-Poggio San Lorenzo

Orange Football Jus-Borgo Quinzio

© RIPRODUZIONE RISERVATA