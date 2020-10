Rieti, doppio derby Alba Sant'Elia-Poggio San Lorenzo e Borgo Quinzio-Valle del Peschiera

RIETI - Si accendono i riflettori sulla seconda giornata del campionato di Prima categoria. Solo due i match che vedranno due formazioni reatine contendersi i 3 punti: Poggio San Lorenzo andrà a Contigliano a far visita all’Alba Sant’Elia, mentre Borgo Quinzio ospiterà in casa (al Comunale di Nerola) i biancazzurri del Valle del Peschiera.

Non si giocherà, invece, il terzo derby in programma tra Atletico Sabina e Castrum Donadei, rinviato per la richiesta del Castrum (approvata già dallo scorso turno) di cominciare il campionato due settimane dopo poiché i sabini avevano osservato, durante la preparazione, due settimane di quarantena a causa di due soggetti positivi al Covid.

Alla ricerca di riscatto è la Spes Poggio Fidoni che, dopo la sconfitta casalinga della scorsa giornata contro il Ginestra, in questo turno proverà a conquistare i 3 punti in casa della capitolina Olimpus Roma. I biancoverdi di Ginestra, invece, affronteranno sul proprio terreno di gioco il Saxa Flaminia Labaro, mentre la matricola Fiamignano Equicola debutterà nella categoria (la scorsa domenica la gara tra gli equicoli e Castel Giubileo è stata rinviata per impraticabilità del campo di Borgorose) nel match esterno contro l’Eretum. Chiudono il programma gare due derby tiberini: Tirreno e Castel Giubileo ospiteranno rispettivamente Orange Football Jus e Brictense.

Programma gare, II giornata

domani, ore 10.30

Castel Giubileo-Brictense (arbitro Tavassi di Tivoli)

ore 11

Alba Sant’Elia-Poggio San Lorenzo (arbitro Melfi di Roma 1)

Atletico Sabina-Castrum Donadei RINVIATA

Borgo Quinzio-Valle del Peschiera (arbitro Palmieri di Roma 1)

Eretum-Fiamignano Equicola (arbitro Capobianchi di Tivoli)

Ginestra-Saxa Flaminia Labaro (arbitro Roncaioli di Roma 1)

Tirreno-Orange Football Jus (arbitro Della Valle di Roma 2)

ore 11.15

Olimpus Roma-Poggio Fidoni (arbitro Panichelli di Viterbo)

Classifica

Atletico Sabina, Ginestra, Poggio San Lorenzo, Saxa Flaminia Labaro, Valle del Peschiera 3

Alba Sant’Elia*, Borgo Quinzio, Brictense*, Castel Giubileo*, Castrum Donadei*, Eretum, Fiamignano Equicola*, Olimpus Roma*, Orange Football Jus, Spes Poggio Fidoni, Tirreno 0

*una gara in meno

