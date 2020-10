Rieti, debutto vincente per Atl. Sabina, Ginestra, Poggio S.Lorenzo e Valle del Peschiera. Prima: risultati, marcatori e commenti

RIETI - Cala il sipario sulla prima giornata del campionato di Prima categoria, turno che ha visto molte gare combattute ma ben 3 rinviate, due a data da destinarsi come da comunicato del Cr Lazio, mentre il match tra Fiamignano Equicola e Castel Giubileo non è stata disputata per impraticabilità del terreno di gioco a causa della forte pioggia scesa nel weekend sul reatino. Passando, invece, ai match giocati, buona la prima per Ginestra e Valle del Peschiera, la prima vittoriosa al “Chiani” contro la Spes Poggio Fidoni e la seconda ha battuto in casa la romana Tirreno. Primi tre punti stagionali anche per la matricola Poggio San Lorenzo, che esordisce bene in Prima categoria grazie ad un successo di misura (1-0) ai danni della monterotondina Eretum. Vittoria di misura, in trasferta, per l’Atletico Sabina di mister Scaricamazza, che ha battuto 1-2 l’Orange Football Jus. Unica reatina sconfitta è stata Borgo Quinzio, che torna a casa dalla trasferta romana contro il Saxa Flaminia Labaro con un pesante 5-1. Di seguito tutti i risultati, i gol delle formazioni reatine, i commenti dei protagonisti e la classifica generale.

Risultati, marcatori e commenti

Orange Football Jus-Atletico Sabina 1-2

Bekay, Marchegiani (AS)

Simone Scaricamazza (Allenatore Atletico Sabina): «È stata una bella partita da entrambi le parti, loro meglio i primi 20 minuti anche se non abbiamo sofferto più di tanto, soltanto una bella parata da parte di Farroni, poi siamo usciti bene soprattutto a livello fisico. Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo e abbiamo trovato il gol al 70’ con Bekay su angolo battuto da Mencarelli e, dopo 6’, abbiamo raddoppiato con Marchegiani approfittando di un errore difensivo. Negli ultimi minuti abbiamo sofferto sulle loro palle lunghe e abbiamo subìto il gol del 1-2; nel recupero potevamo andare sul 1-3 ma l’errore di Visco su rigore per fortuna non ha complicato l'esito del risultato».

Poggio San Lorenzo-Eretum 1-0

M. D’Annibale

Angelo Pileri (Allenatore Poggio San Lorenzo): «Faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi. Oltre al gol siglato, ne avevamo segnato un altro, annullato…a nostro avviso era regolare! Il portiere ospite è stato il migliore in campo. Dedichiamo la vittoria al nostro attaccante Andrea Antonacci, ieri assente a causa di un lutto familiare».

Saxa Flaminia Labaro-Borgo Quinzio 5-1

Maccioni (B)

Augusto Conticelli (Vice-Presidente Borgo Quinzio): «Primo tempo equilibrato. Siamo andati in vantaggio su una palla inattiva, con un cross dalla trequarti avversaria di Valzecchi che ha trovato in area Maccioni, quest’ultimo bravo a sfruttare l’occasione ed a siglare il gol. Nel finale di primo tempo i padroni di casa hanno raggiunto il pari. Nel secondo tempo siamo scesi di tono e gli avversari sono andati in vantaggio per due volte. Sul 3-1 abbiamo avuto delle occasioni da gol ben neutralizzate dal portiere avversario, poi abbiamo subìto altre due reti in contropiede. Dobbiamo ancora lavorare per trovare il giusto assetto».

Spes Poggio Fidoni-Ginestra 0-2

Autogol, Falchetti (G)

Marco Pompili (Allenatore Spes Poggio Fidoni): «Partita in cui paghiamo il fatto di non allenarci dal 12 settembre. Siamo ridotti numericamente, avevamo una rosa di 25 persone e ora ci troviamo in 14... purtroppo la situazione covid-quarantena crea molti problemi lavorativi. Abbiamo fatto 35' padroni del campo, puniti da un autogol nell'unica azione avversaria. Inoltre, siamo rimasti in 10 per una doppia ammonizione un po' dubbia. Nel secondo tempo in 10 e, successivamente, in 9 oltre al calo fisico scontato e preventivato, ci ha condotti a rimanere in partita grazie alle parate di De Angelis, fino al loro meritato raddoppio all'ultimo minuto...».

Davide Colantoni (Allenatore Ginestra): «Come si dice: buona la prima! Abbiamo affrontato questa partita di esordio con tantissime defaillance, malgrado tutto abbiamo disputato una grandissima gara, di intensità e qualità, riuscendo ad espugnare un campo notoriamente difficile e contro una buonissima squadra. Nel primo tempo, abbiamo sbloccato la gara grazie ad un autogol al 12' minuto, cercando poi di continuare a fare la gara sfruttando anche la superiorità numerica e sciupando una bella occasione per il raddoppio. Nella ripresa abbiamo alzato il ritmo e creato tantissime palle gol che, un po' per bravura del loro portiere e in molte occasioni per nostri errori sottoporta, non abbiamo sfruttato e perciò abbiamo tenuto in piedi la partita. A metà del secondo tempo la squadra avversaria ha subìto la seconda espulsione, che ci ha permesso di avere un maggior possesso palla e di continuare a creare palle gol fino al momento del raddoppio, avvenuto al minuto 91. Ottimo punto di partenza!».

Valle del Peschiera-Tirreno 3-1

Mancini, Colantoni, Fagiolo

Saverio Fornara (Presidente Valle del Peschiera): «Prima gara di inizio campionato iniziata all'insegna dell'organizzazione e rispetto delle normative per contrastare il virus Covid-19. Alle ore 15:30 esatte il fischio di inizio partita! Ci tengo a precisare che, a causa delle conseguenze maturate per la quarantena a scopo precauzionale che abbiamo dovuto svolgere nelle scorse settimane, ieri avevamo ben 12 assenze di cui 6 titolari e nonostante tutto siamo riusciti a mettere in campo una squadra competitiva, pescando risorse nella categoria juniores. Fin dall'inizio abbiamo messo in difficoltà gli avversari, realizzando già nei primi minuti un bellissimo gol con Mancini. Verso la fine del primo tempo, dopo ripetuti cambi di fronte, abbiamo raddoppiato con l'instancabile Colantoni, andato in gol dopo un dribbling strepitoso. I nostri avversari del Tirreno hanno iniziato a farsi pericolosi verso la metà del secondo tempo, grazie al gol che ha accorciato le distanze arrivato grazie ad un calcio di punizione; da quel momento abbiamo subìto la voglia di rimonta degli ospiti, forti e determinati! Ma a mettere le cose a posto ci ha pensato il “cucciolo” diciassettenne Fagiolo, lanciato in gol tra due avversari ed il portiere: grazie alla sua rete abbiamo chiuso la partita sul 3-1. Faccio i miei più sentiti auguri a tutti gli addetti ai lavori di tutte le società, affinché tengano duro per non farci travolgere e scoraggiare da questa pandemia e mantenere viva questa bellissima disciplina…avanti tutti insieme, nel rispetto delle prescrizioni e precauzioni anticovid e vedrete che ce la faremo!».

Brictense-Olimpus Roma: rinviata a data da destinarsi

Castrum Donadei-Alba Sant’Elia: rinviata a data da destinarsi

Fiamignano Equicola-Castel Giubileo: rinviata per impraticabilità del campo

Classifica

Atletico Sabina, Ginestra, Poggio San Lorenzo, Saxa Flaminia Labaro, Valle del Peschiera 3

Alba Sant’Elia*, Borgo Quinzio, Brictense*, Castel Giubileo*, Castrum Donadei*, Eretum, Fiamignano Equicola*, Olimpus Roma*, Orange Football Jus, Spes Poggio Fidoni, Tirreno 0

*una gara in meno

Ultimo aggiornamento: 12:27

