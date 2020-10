Rieti, scatta la Prima categoria: spicca il derby Spes-Ginestra, rinviata Castrum Donadei-Alba S.Elia

RIETI - Si apre il sipario sulla prima giornata del campionato di Prima categoria, edizione 2020-21. Sfide interessanti quelle che aspettano le squadre della nostra provincia, a partire dall’unico derby reatino in programma che vedrà al “Chiani” la Spes Poggio Fidoni affrontare il Ginestra. Prima gara stagionale in trasferta per Atletico Sabina e Borgo Quinzio, impegnate in territorio capitolino rispettivamente contro Orange Football Jus e Saxa Flaminia Labaro. La new entry Fiamignano Equicola, vincitrice del campionato di Seconda dello scorso anno, affronterà la sua prima partita della categoria nel campo di Borgorose contro il Castel Giubileo. Gli equicoli giocheranno presso il campo di Borgorose fino al 25 ottobre, in quanto il campo di Brusciano, campo ufficiale del Fiamignano, è interessato da lavori in fase di ultimazione. Sfida interessante quella che attende il Poggio San Lorenzo, ripescato dalla Seconda, che affronterà in casa l’Eretum di Monterotondo. I biancazzurri del Valle del Peschiera, invece, esordiranno in campionato sul proprio campo di Grotti contro la romana Tirreno.

Non si giocherà, invece, la gara tutta reatina in programma tra Castrum Donadei e Alba Sant’Elia, rinviata a data da destinarsi. Motivo del rinvio la richiesta del Castrum, accolta dal Cr Lazio, di cominciare il campionato due settimane dopo in quanto, in fase di preparazione precampionato, il club aveva osservato 15 giorni di quarantena a causa di due soggetti della squadra risultati positivi al Covid-19. Rinviata, dunque, anche la sfida della seconda giornata tra Atletico Sabina e proprio il Castrum Donadei.

Infine, chiude la lista dei match la sfida tra Brictense ed Olimpus Roma.

PROGRAMMA GARE, I GIORNATA

oggi, ore 17.50

Orange Football Jus-Atletico Sabina (arbitro Ceccarelli di Ostia Lido)

domani, ore 11

Brictense-Olimpus Roma (arbitro Simbula di Roma 2)

Saxa Flaminia Labaro-Borgo Quinzio (arbitro Pisaltu di Civitavecchia)

Spes Poggio Fidoni-Ginestra (arbitro Gilardi di Tivoli)

ore 15.30

Fiamignano Equicola-Castel Giubileo (arbitro Verdecchia di Roma 2)

Poggio San Lorenzo-Eretum (arbitro Patrignani di Roma 1)

Valle del Peschiera-Tirreno (arbitro Gasparini di Tivoli)

RINVIATA Castrum Donadei-Alba Sant’Elia

