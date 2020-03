COMMENTI, VI GIORNATA

III Municipio-Castelnuovo di Farfa 3-4

Lupi, Ricci, Pezzotti, Giuliani (CF)

La società III Municipio non rilascia alcuna dichiarazione

Marco Imperatori (Dirigente Castelnuovo di Farfa)

Alba Sant’Elia-Mideporte Colle Salario 0-2

Marulla, Michettoni

Marco Ianni (Dirigente Alba Sant’Elia)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

Atletico Sabina-Valle del Peschiera 1-0

Ojeda

Gabriele Moiani (Capitano Atletico Sabina)

Felice Giacomelli (Allenatore Valle del Peschiera)

Borgo Quinzio-Alma Parioli 1-0

Valzecchi

Sabino Fioravanti (Allenatore Borgo Quinzio)

Mario Lenzini (Presidente Alma Parioli)

Castrum Monterotondo-Ginestra 0-0

Stefano Caleca (Direttore Sportivo Castrum Monterotondo)

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Spes Poggio Fidoni-Poggio Mirteto 2-3

2 Fany (S), Mevoli, Marcelli, Odiki (PM)

Marco Pompili (Allenatore Spes Poggio Fidoni)

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Mirteto)

Tor di Quinto-Eretum 2-2

Di Gioacchino, Taddei (E)

La società Tor di Quinto non rilascia alcuna dichiarazione.

Alberto Costantini (Direttore Sportivo Eretum)

Riposo: Virtus Roma

RIETI - Nel VI turno di ritorno del campionato di Prima categoria, successo per la capolista Poggio Mirteto, che ha battuto di misura (2-3) la Spes Poggio Fidoni e, perciò, allunga in classifica sul Castrum Monterotondo, fermato sullo 0-0 tra le mura amiche dal Ginestra. Sconfitta l’Alba Sant’Elia, che perde 0-2 per mano del Mideporte Colle Salario mentre, nel derby tra neopromosse, l’Atletico Sabina ha superato il Valle del Peschiera, conquistando 3 punti importantissimi in ottica salvezza. Sorride anche Borgo Quinzio, che trova la vittoria di misura (1-0) sull’Alma Parioli: anche in questo caso, successo che fa allontanare momentaneamente i sabini dalla zona retrocessione. Weekend positivo anche per il Castelnuovo di Farfa, che ha battuto in trasferta il III Municipio, mentre Tor di Quinto ed Eretum si sono divisi la posta in palio. In questa giornata ha osservato il turno di riposo la capitolina Virtus Roma.: «Vittoria arrivata dopo una partita in cui ci siamo complicati la vita da soli! Alla fine, siamo riusciti a portare a casa tre punti meritati e importantissimi per la nostra classifica. Bravi i ragazzi a non mollare fino alla fine!».: «Anzitutto vorrei fare i complimenti ai nostri ragazzi, per il giusto atteggiamento tecnico e tattico avuto durante la gara: abbiamo tenuto testa fino alla fine ad una squadra che sta attraversando un ottimo momento di forma. Unico rimprovero da fare ai nostri è che non siamo stati bravi a gestire la nostra adrenalina ed il nervosismo, quest’ultimo causato da un arbitro non all’altezza che, oltre ad usare un metro di giudizio diverso con noi rispetto che ai nostri avversari, ha avuto un atteggiamento presuntuoso ed indisponente. Di solito, tendo a tutelare gli arbitri, soprattutto con i giovani. Quello di ieri era esperto, ma comunque non si è dimostrato all’altezza; facendo un esempio, cito un episodio accaduto nei primissimi minuti: al 3’ un nostro esterno di centrocampo ha subìto un fallo ed il direttore di gara ha concesso una rimessa laterale, mentre 2’ più tardi è accaduto lo stesso fatto a parti inverse e in questo caso è stata fischiata la punizione ed il nostro terzino è stato ammonito. 8 ammonizioni e due espulsioni (per doppia ammonizione) ci sembrano veramente tante! Inoltre, abbiamo subìto il gol dello 0-1 a recupero già ampiamente terminato: erano stati decretati 2’ di recupero e non vi erano state interruzioni, ma la rete avversaria è arrivata 1’ oltre! Tutto ciò ci ha innervosito, più del dovuto. Nonostante tutto, siamo stati in partita anche nella ripresa, sprecando purtroppo due occasioni limpide da gol. Il gol dello 0-2 è arrivato nel recupero, quando eravamo in 9 per due espulsioni per doppia ammonizione (entrambe le seconde ammonizioni erano inesistenti!). Rimane la buona prestazione della squadra, ma rimane anche l’amarezza per il comportamento di un direttore di gara che ha voluto “fare il protagonista” del match».: «Partita soffertissima, dura, interrotta continuamente per molti falli commessi. Abbiamo affrontato una squadra tosta, anche se tecnicamente abbiamo giocato meglio noi. Ci hanno dato tanto filo da torcere, è stata una delle partite più dure rispetto alle ultime che abbiamo giocato. Abbiamo siglato il primo gol nel recupero del primo tempo di Marulla su rigore e, nella ripresa, abbiamo raddoppiato sempre nel finale con il neoentrato Michettoni su assist di Morzilli, anche lui entrato da pochi secondi. Ad essere sincero, forse lo 0-2 è un po’ largo come risultato, anche se noi non abbiamo sfruttato al meglio 2-3 occasioni limpide da gol!».: «Vittoria importantissima e meritata che fa morale. Volevamo tornare a fare risultato dopo un momento difficile e ci siamo riusciti lottando su ogni pallone. Felice per la prestazione dei miei compagni e soprattutto per il primo gol in campionato di Ojeda».: «Non è stata la nostra migliore partita. Abbiamo pagato cara una nostra disattenzione ad inizio gara dove, dovevamo passare in vantaggio noi e invece abbiamo preso un gol dopo un minuto. Questi errori in un campionato del genere vanno evitati altrimenti si rischia di essere puniti come è successo in questo match. Siamo una squadra giovane e abbiamo ampi margini di miglioramento ma dobbiamo lavorare molto».: «Abbiamo affrontato una squadra con individualità importanti ed una buona struttura di gioco. Abbiamo finalmente conquistato i 3 punti, lavorando molto sulla struttura tattica e, con questa vittoria, abbiamo fatto un piccolo passo verso la salvezza. Dobbiamo lavorare, lavorare, lavorare e pensare già da ora alla prossima partita! Infine, rivolgo un caro saluto con affetto al Presidente dell’Alma Mario Lenzini, uomo conosciuto un po’ da tutti nella sfera calcistica».: «E’ un periodo in cui non ci gira mai nulla a favore. Eravamo rimaneggiati, in quanto ci mancavano 8 giocatori per varie motivazioni, di cui 5-6 sicuri titolari. E’ stata una partita maschia, dura, ma non scorretta! Abbiamo sciupato moltissime occasioni create, mentre i nostri avversari hanno siglato il gol su un’unica occasione. Complimenti ai nostri avversari e noi continuiamo a leccarci le ferite, sperando di uscire da questo momento in cui veramente non ci gira nulla a favore».: «Partita stregata, una di quelle che se le giochi fino all'indomani non riesci a segnare neanche con le mani, anzi molto spesso rischi anche di perderle. Tre legni colpiti, diverse occasioni divorate, un rigore sbagliato al 90’, un Castrum al quale non sento di rimproverare nulla, per sacrificio e voglia di vincere, ma purtroppo non è bastato. Archiviamo questa domenica e concentriamoci sulla prossima contro la Virtus Roma, partita che diventa fondamentale per il prosieguo della stagione».: «Partita dura e fortunata, che ha confermato quello che pensavo: il Castrum è un'ottima squadra che gioca un bel calcio e meritano sicuramente di lottare per le prime posizioni, quindi questo punto conquistato è molto importante, sotto tutti i punti di vista. Abbiamo sofferto, anche tanto in alcuni momenti, ma siamo sempre stati concentrati e determinati; stiamo cercando di non pensare alla partita di coppa Lazio, ma un po’ ci condiziona quindi avevo chiesto di trovare da questa partita contro il Castrum l'unione di squadra che quest'anno non è mai stata al top...ho avute ottime risposte e sono contento. Il punto conquistato in questo match, su un campo difficile, ci dà qualche certezza in più, ma dobbiamo crescere e parecchio!».: «Dispiace perché questa è la terza sconfitta consecutiva e in questa gara è stata veramente immeritata. Abbiamo incontrato la prima della classe, fortissima, ma comunque abbiamo creato moltissime occasioni da gol. I nostri avversari sono andati subito in vantaggio su un errore nostro. Noi abbiamo reagito, riuscendo a pareggiare e poi abbiamo sprecato due nitide occasioni per chiudere il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa, abbiamo prima sbagliato un calcio di rigore e poi abbiamo subìto il gol dell’1-2; con la forza della disperazione, l’abbiamo ripresa nuovamente, pareggiando 2-2 ma poi, purtroppo, un altro errore difensivo ha portato gli ospiti a siglare il terzo gol. All’ultimo minuto, abbiamo sbagliato davanti alla porta con Fany: in questa gara, doppietta per lui…non gli si può rimproverare nulla, però questi errori pesano quando incontri la prima in classifica…però, sono contento della prestazione dei ragazzi! Domenica prossima ci attende la gara contro il Valle del Peschiera: dovremo recuperare i punti persi in questa sfida!».: «Sapevo che era una partita difficile, su un campo ostico, contro una squadra che ha una storia importante. In più il tempo e le nostre tante assenze difensive hanno complicato molto la gara. Vorrei fare i complimenti alla Spes Poggio Fidoni per l'accoglienza ed a Marco Pompili per come ha preparato la gara. La loro assenza di Di Lorenzo ci ha avvantaggiato ma, comunque, quando affronti gente come De Giorgi, Mancini devi stare molto attento. Abbiamo sofferto, abbiamo rischiato di andare sotto, Murante ha parato un rigore pazzesco, ma abbiamo sofferto tutti insieme, come una grande famiglia, come avevo chiesto prima della gara, con quello spirito mirtense che ci rende diversi, forti, migliori. Devo ringraziare questi ragazzi, perché a prescindere da come finirà questa stagione, stanno regalando a me, al mio staff, alla società, alla città di Poggio Mirteto delle emozioni grandissime. Sono uomini veri, prima che grandi giocatori. Voglio dedicare questa vittoria a Daniele Ruggeri, il responsabile della prima squadra, un ragazzo "nuovo" nel calcio che conta, ma con un potenziale enorme. Sta facendo un lavoro importante per me e per la squadra, nel silenzio e nell'umiltà tipici dei grandi dirigenti. Adesso, piedi a terra e testa al lavoro, perché domenica le inseguitrici si affrontano e noi non possiamo perdere l'occasione di fare 3 punti importanti. Perciò, testa bassa e lavoro duro in settimana».: «Partita condizionata dal vento e da alcune decisioni arbitrali che hanno scontentato entrambe le squadre. Proprio in occasione di una decisione arbitrale molto dubbia, veniva espulso per proteste l'autore del primo gol, Di Gioacchino. Comunque, in 10 e sotto di un gol, siamo riusciti a recuperare il risultato contro una squadra che ha molti ragazzi giovani ai quali manca forse un po' d'esperienza, anche se giocano molto bene. Noi un po’ sottotono rispetto alle ultime gare, ma stiamo lavorando tanto in vista dell’ultima parte di stagione».Poggio Mirteto 50Castrum Monterotondo 42Virtus Roma 39Mideporte Colle Salario 36Eretum 30Alma Parioli 29Alba Sant’Elia, Ginestra 27Valle del Peschiera 26Spes Poggio Fidoni 24Castelnuovo di Farfa 19Atletico Sabina, Borgo Quinzio 17III Municipio 15Tor di Quinto 8Alma Parioli-Atletico SabinaCastrum Monterotondo-Virtus RomaEretum-III MunicipioGinestra-Castelnuovo di FarfaMideporte Colle Salario-Tor di QuintoPoggio Mirteto-Alba Sant’EliaValle del Peschiera-Spes Poggio FidoniRiposa: Borgo Quinzio