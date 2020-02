PROGRAMMA GARE, VI DI RITORNO

RIETI - Tutto è pronto per il sesto turno di ritorno del campionato di Prima categoria. Aria di derby per la capolista Poggio Mirteto, che affronterà in trasferta al Chiani la Spes Poggio Fidoni, mentre l’inseguitrice numero uno dei mirtensi, il Castrum Monterotondo, sfiderà in casa i gialloverdi di Ginestra, nel big match di giornata. Intanto, in Sabina, spazio al derby tra le neopromosse Atletico Sabina e Valle del Peschiera, la prima alla ricerca di punti salvezza mentre la seconda ambisce alla vittoria per rimanere nelle zone d’alta classifica.Match delicato e sicuramente interessante per l’Alba Sant’Elia, che giocherà al “Gudini” contro il Mideporte Colle Salario, team capitolino in un ottimo stato di forma, mentre Borgo Quinzio e Castelnuovo di Farfa affronteranno rispettivamente Alma Parioli e III Municipio. In terra romana, spazio ad una sola stracittadina: la formazione dell’Eretum sarà ospitata dal fanalino di coda Tor di Quinto. In questa weekend, a riposare sarà la Virtus Roma.Alba Sant’Elia-Mideporte Colle Salario (andata 3-1) (arbitro Ruqa di Roma 2)Atletico Sabina-Valle del Peschiera (and. 0-1) (arbitro Antonuccio di Roma 1)Borgo Quinzio-Alma Parioli (and. 0-6) (arbitro Catalani di Ciampino)Tor di Quinto-Eretum (and. 1-6) (arbitro Verdecchia di Roma 2)Castrum Monterotondo-Ginestra (and. 1-3) (arbitro Panichelli di Viterbo)III Municipio-Castelnuovo di Farfa (and. 1-3) (arbitro Trani di Aprilia)Spes Poggio Fidoni-Poggio Mirteto (and. 1-2) (arbitro Della Valle di Roma 2)Riposo: Virtus RomaPoggio Mirteto 47Castrum Monterotondo 41Virtus Roma 39Mideporte Colle Salario 33Alma Parioli, Eretum 29Alba Sant’Elia 27Valle del Peschiera, Ginestra 26Spes Poggio Fidoni 24Castelnuovo di Farfa 16III Municipio 15Atletico Sabina, Borgo Quinzio 14Tor di Quinto 7