COMMENTI, V DI RITORNO

Alma Parioli-Virtus Roma 1-2

Merli (A)

Mario Lenzini (Presidente Alma Parioli)

La società Virtus Roma non rilascia alcuna dichiarazione.

Castelnuovo di Farfa-Tor di Quinto 3-1

2 Toma, Ricci (CF)

Giuliano Caprioli (Direttore Sportivo Castelnuovo di Farfa)

La società Tor di Quinto non rilascia alcuna dichiarazione.

Eretum-Alba Sant’Elia 2-2

Sapuppo, Mercante (E), 2 Maiali (A)

Massimo Giannetti (Presidente Eretum)

Marco Ianni (Dirigente Alba Sant’Elia)

Ginestra-III Municipio 3-0

Monte, Pandolfi, Fiordiponti

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

La società III Municipio non rilascia alcuna dichiarazione.



Mideporte Colle Salario-Spes Poggio Fidoni 3-1

Muscuso, Hrustic, Moccero (MCS), S.Mancini (S)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

Massimo Lattanzi (Dirigente Spes Poggio Fidoni)

Poggio Mirteto-Atletico Sabina 4-1

Antonelli, Marcelli, Guidi, De Santis (PM), Vita (AS)

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Mirteto)

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

Valle del Peschiera-Borgo Quinzio 1-1

Biafora (VDP), Sciommeri (BQ)

Felice Giacomelli (Allenatore Valle del Peschiera)

Sabino Fioravanti (Allenatore Borgo Quinzio)

Riposo: Castrum Monterotondo

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, VI DI RITORNO

RIETI - Cala il sipario sulla quinta giornata di ritorno di Prima categoria. Ennesimo successo per la capolista Poggio Mirteto, che vince il derby contro l’Atletico Sabina, superata 4-1. Si dividono la posta in palio, invece, i biancoazzurri del Valle del Peschiera ed i granata di Borgo Quinzio, nel derby tutto reatino tra neopromosse, terminato 1-1. Stesso risultato è maturato nella sfida tra Eretum ed Alba Sant’Elia, mentre Ginestra, dopo aver riposato nello scorso weekend, ha battuto 3-0 il III Municipio e si prepara alla grande sfida del prossimo turno contro il Castrum Monterotondo. Settima sconfitta stagionale per la Spes Poggio Fidoni, che scivola a Settebagni tra le mura amiche del Mideporte Colle Salario, formazione in grande spolvero e che porta a ben 8 i risultati utili consecutivi. Sorride Castelnuovo di Farfa, che conquista 3 punti importantissimi in ottica salvezza grazie al 3-1 rifilato all’ultima della classe Tor di Quinto, mentre a Roma, la Virtus Roma ha battuto in trasferta l’Alma Parioli. In questa giornata hanno riposato i gialloblù del Castrum Monterotondo.: «Partita molto sfortunata: siamo andati in vantaggio, per poi sbagliare moltissime occasioni da gol. Purtroppo, come nelle ultime 4-5 partite, la sfortuna ci ha voltato le spalle ed abbiamo subìto due reti su due episodi. Siamo comunque quinti in classifica, siamo una neopromossa ed abbiamo già osservato il turno di riposo. Siamo un po’ arrabbiati perché ultimamente la fortuna non ci aiuta. Però, abbiamo giocato una grande partita contro una grande squadra…tanto di cappello ai nostri avversari! Forse, ci andava stretto anche il pareggio…ma comunque, dobbiamo continuare cosi!».: «Avevamo bisogno dei 3 punti e li abbiamo ottenuti, ma la cosa che più ci soddisfa è che sono arrivati con un'ottima prestazione da parte di tutta la squadra! Risultato che poteva essere molto più ampio; dispiace aver subìto quel gol nel finale. Sappiamo che sarà dura salvarci, ma la squadra ce la sta mettendo tutta! Avanti così!».: «Partita dominata nel primo tempo, dove siamo andati in vantaggio dopo pochi minuti con Sapuppo e abbiamo continuato a spingere, cercando il raddoppio che non è arrivato solo perché prima una traversa e poi il palo, fermavano due conclusioni di Costantini. Raddoppio che arriva ad inizio ripresa con Mercate, poi alcune decisioni arbitrali alquanto dubbie e il gran caldo hanno fatto sì che gli ospiti prima accorciano le distanze e poi dopo poco riescono a trovare il gol del pareggio. Comunque, complimenti anche ai nostri avversari che ci hanno creduto e sono stati premiati. Da parte nostra, ci prendiamo questo pareggio dopo quattro vittorie consecutive e ripartiamo convinti della nostra forza!».: «Pareggio avvenuto contro una buona squadra, che sta attraversando un ottimo periodo di forma. Nel primo tempo, abbiamo subìto un gol a freddo dopo soli 4’…purtroppo, non riuscivamo ad entrare in partita. I nostri avversari hanno colpito due pali e, inoltre, il nostro portiere Napoleone ha anche effettuato due veri miracoli! Nel finale della prima frazione, siamo andati vicino al gol prima con una traversa colpita e poi con un’occasione con Antonacci, non concretizzate. Nella ripresa, siamo rientrati meglio in campo ma abbiamo subìto il secondo gol dei padroni di casa…tutto ciò ha portato ad una nostra forte reazione, che ci ha portato al pareggio con una doppietta di Maiali. Nel finale di gara, ci sono stati due episodi contestati (uno per parte) con due possibili rigori, non concessi. Il risultato è sostanzialmente giusto».: «Partita che volevamo vincere a tutti i costi…il riposo ci ha permesso di allenarci bene e recuperare un po’ di condizione. Abbiamo creato molte occasioni fin dall'inizio, ma non siamo stati cattivi e precisi al punto giusto: questa cosa deve migliorare, perché non sempre avremo a disposizione così tante palle gol. Domenica ci aspetta una partita dura, bella, emozionante che prepareremo bene…con il Castrum Monterotondo le sfide sono sempre competitive ma leali perché fra società che si rispettano e si stimano; cercherò di dare un dispiacere al mio amico Stefano Caleca, ma loro sono una squadra importante che sta facendo un grande percorso e in casa giocano un calcio di qualità…dovremo fare una prestazione super per strappare punti al Pierangeli!».: «Abbiamo avuto abbastanza il dominio del gioco, soprattutto nel primo tempo, nel quale non abbiamo subìto nulla ed abbiamo siglato due gol: il primo con un gol in mischia di capitan Muscuso dopo gli sviluppi di una punizione ed il secondo con un bel gol di Alen Hrustic. Nella ripresa, abbiamo controllato il gioco anche se i nostri avversari si sono resi più intraprendenti. Abbiamo siglato il 3-0 con Moccero e poi, al 93’, i nostri avvrsari hanno siglato il gol del 3-1 su un rigore, che c’era. Continua il nostro filotto di risultati utili consecutivi e ora ci prepariamo al meglio per la gara contro l’Alba Sant’Elia, una buona squadra…serviranno tutte le forze e l’organico al top per provare a fare il risultato!».: «Una partita brutta. A parte le assenze di Gerbino, Rossi e Selli (purtroppo, ci capita spesso di non avere tutti gli effettivi), abbiamo affrontato un’ottima squadra, che ci ha messo in difficoltà soprattutto nel primo tempo. Nella prima frazione, infatti, il Mideporte ha giocato molto in velocità, con giocate interessanti, verticalizzazioni. A causa di alcuni errori difensivi, abbiamo subìto due reti. Abbiamo giocato meglio nella ripresa, più concentrati e determinati. Abbiamo subìto il gol del 3-0 perché ci siamo gettati in avanti per cercare di riaprire la gara e poi, nel recupero, abbiamo conquistato un calcio di rigore. Sconfitta, possiamo dire, giusta. Ora, testa già alla gara di domenica prossima contro la capolista Poggio Mirteto!».: «Il punto più basso della mia esperienza a Poggio Mirteto, non per i risultati, ma per alcuni comportamenti che mi hanno profondamente deluso. Detto ciò, complimenti a mister Capulli per come ha preparato e gestito la gara. Per noi vincere ieri era fondamentale visto il turno di riposo del Castrum. Contento quindi dei 3 punti e del primo gol in campionato di De Santis, Guidi e Antonelli, tre ragazzi eccezionali che mi stanno dando tanto a livello di atteggiamento. Adesso testa a domenica prossima, perché ci aspetta una trasferta insidiosa contro una squadra che ha valori importanti».: «Devo fare i complimenti ai miei ragazzi che ieri, al cospetto della forte capolista, non hanno sfigurato e anzi, escono dal campo a testa alta consapevoli che avrebbero meritato di più. Il risultato è a mio avviso bugiardo dal momento che un gol è arrivato su nostro errore e un altro su azione viziata da un probabile fuorigioco. Continuando col giusto piglio dimostrato oggi, al di là del risultato che ripeto è fin troppo pesante per quanto visto in campo, sono convinto che riusciremo, alla fine, a portare a casa la salvezza».: «Partita iniziata sotto ritmo, al 10' è arrivato il primo acuto della partita con Novelli che, dal limite dell'area, centra il palo. In due minuti, un rigore per parte, ma non riusciamo ad imporre il nostro ritmo alla partita. Abbiamo creato due occasioni importanti per andare in gol colpendo i legni. Nel secondo tempo, abbiamo cercato di sveltire il gioco ma abbiamo commesso molti errori tecnici e non siamo riusciti a sviluppare il nostro gioco. Complimenti agli ospiti che ci sono parsi nettamente migliorati rispetto alla partita dell'andata. Noi dobbiamo cercare di recuperare il ritmo che abbiamo espresso anche nelle ultime partite».: «Anzitutto, faccio i complimenti agli avversari: è una squadra giovane e gioca molto bene a calcio per essere una matricola. Non dovevamo perdere e ci siamo riusciti. Stiamo cercando di ricostruire tutto il nostro percorso tattico e tecnico, nonché soprattutto di spogliatoio. Per noi, ottimo risultato. Ora, subito testa alla prossima sfida!».Poggio Mirteto 47Castrum Monterotondo 41Virtus Roma 39Mideporte Colle Salario 33Alma Parioli, Eretum 29Alba Sant’Elia 27Valle del Peschiera, Ginestra 26Spes Poggio Fidoni 24Castelnuovo di Farfa 16III Municipio 15Atletico Sabina, Borgo Quinzio 14Tor di Quinto 7Alba Sant’Elia-Mideporte Colle SalarioAtletico Sabina-Valle del PeschieraBorgo Quinzio-Alma ParioliCastrum Monterotondo-GinestraIII Municipio-Castelnuovo di FarfaSpes Poggio Fidoni-Poggio MirtetoTor di Quinto-EretumRiposo: Virtus Roma