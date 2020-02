RISULTATI E MARCATORI, V DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Nella quinta giornata di ritorno di Prima categoria, vince ancora la capolista Poggio Mirteto, che fa suo il derby sabino contro l’Atletico Sabina, battuta 4-1. Termina in pareggio (1-1) l’altro derby reatino di Grotti tra le matricole Valle del Peschiera e Borgo Quinzio. Pareggio anche per l’Alba Sant’Elia, che fa 2-2 in casa dell’Eretum, mentre Ginestra ha regolato il III Municipio con un netto 3-0. Sconfitta la Spes Poggio Fidoni, che cade a Settebagni in casa del Mideporte Colle Salario, mentre i biancorossi del Castelnuovo di Farfa trovano il successo casalingo contro il fanalino di coda Tor di Quinto. Infine, a Roma, la stracittadina tra Alma Parioli e la Virtus Roma, si è conclusa con la vittoria di misura (1-2) della Virtus. In questa giornata ha riposato la seconda della classe Castrum Monterotondo.Alma Parioli-Virtus Roma 1-2: Merli (A)Castelnuovo di Farfa-Tor di Quinto 3-1: 2 Toma, Ricci (CF)Eretum-Alba Sant’Elia 2-2: Sapuppo, Costantini (E), 2 Maiali (A)Ginestra-III Municipio 3-0 Monte, Pandolfi, FiordipontiMideporte Colle Salario-Spes Poggio Fidoni 3-1: Muscuso, Hrustic, Moccero (MCS), S.Mancini (S)Poggio Mirteto-Atletico Sabina 4-1: Antonelli, Marcelli, Guidi, De Santis (PM), Vita (AS)Valle del Peschiera-Borgo Quinzio 1-1: Biafora (VDP), Sciommeri (BQ)Riposo: Castrum MonterotondoPoggio Mirteto 47Castrum Monterotondo 41Virtus Roma 39Mideporte Colle Salario 33Alma Parioli, Eretum 29Alba Sant’Elia 27Valle del Peschiera, Ginestra 26Spes Poggio Fidoni 24Castelnuovo di Farfa 16III Municipio 15Atletico Sabina, Borgo Quinzio 14Tor di Quinto 7