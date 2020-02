RISULTATI E MARCATORI, IV DI RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella quarta giornata di ritorno di Prima categoria, vince ancora la capolista Poggio Mirteto, che ha fatto suo il derby contro il Borgo Quinzio. Vittoria anche per sua inseguitrice, il Castrum Monterotondo, che ha superato 5-2 l’Alma Parioli. Successo di misura (3-2) per l’Alba Sant’Elia ai danni del Castelnuovo di Farfa, mentre l’Atletico Sabina viene sconfitto in casa dal Mideporte Colle Salario. Si ferma il Valle del Peschiera, battuto sul campo della terza della classe, la Virtus Roma, mentre l’Eretum espugna il “Chiani” di Poggio Fidoni grazie allo 0-1 ai danni della Spes. Infine, successo importante per il fanalino di coda Tor di Quinto, che ha vinto il derby casalingo contro il III Municipio. In questo turno, ha riposato la formazione del Ginestra.Alba Sant’Elia-Castelnuovo di Farfa 3-2: 2 Antonacci, Rossi (A), Valentini, Pezzotti (CF)Atletico Sabina-Mideporte Colle Salario 0-3: 2 Miracapillo, SicaBorgo Quinzio-Poggio Mirteto 0-3: Odiki, Marcelli, LucianiCastrum Monterotondo-Alma Parioli 5-2: 2 Luci, 2 Santarelli, Scarafile (CM) Soccorsi, Florea (A)Spes Poggio Fidoni-Ertum 0-1: CaraVirtus Roma-Valle del Peschiera 3-2: M.Mancini, Novelli (VDP)Tor di Quinto-III Municipio 3-2Riposa: GinestraPoggio Mirteto 44Castrum Monterotondo 41Virtus Roma 36Mideporte Colle Salario 30Alma Parioli 29Eretum 28Alba Sant’Elia 26Valle del Peschiera 25Spes Poggio Fidoni 24Ginestra 23Castelnuovo di Farfa 16III Municipio 15Atletico Sabina 14Borgo Quinzio 13Tor di Quinto 7