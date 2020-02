PROGRAMMA GARE, IV DI RITORNO

RIETI - Tutto è pronto per la IV giornata di ritorno del campionato di Prima categoria. Due i derby reatini: la capolista Poggio Mirteto sarà di scena sul campo del Borgo Quinzio del nuovo tecnico Fioravanti, mentre al “Gudini” l’Alba Sant’Elia ospiterà il club sabino del Castelnuovo di Farfa. Match delicato per il Valle del Peschiera, che farà visita alla terza della classe Virtus Roma, mentre al “Chiani” la Spes Poggio Fidoni ospiterà l’Eretum. L’Atletico Sabina cercherà i 3 punti davanti al proprio pubblico contro il Mideporte Colle Salario, mentre nella capitale si giocheranno due stracittadine: la seconda del podio, il Castrum Monterotondo, cercherà il 13esimo successo stagionale contro l’Alma Parioli, mentre il III Municipio affronterà il fanalino di coda Tor di Quinto. In questa giornata, riposerà la formazione del Ginestra.Alba Sant’Elia-Castelnuovo di Farfa (andata 0-2) (arbitro Simbula di Roma 2)Atletico Sabina-Mideporte Colle Salario (and. 3-3) (arbitro Tamburrini di Viterbo)Borgo Quinzio-Poggio Mirteto (and. 0-2) (arbitro Menicacci di Viterbo)Tor di Quinto-III Municipio (and. 0-3) (arbitro Petrillo di Rieti)Virtus Roma-Valle del Peschiera (and. 2-0) (arbitro Altobelli di Frosinone)Castrum Monterotondo-Alma Parioli (and. 0-3) (arbitro Candela di Viterbo)Spes Poggio Fidoni-Eretum (and. 0-2) (arbitro Ballerini di Roma 2)Riposo: GinestraPoggio Mirteto 41Castrum Monterotondo 38Virtus Roma 33Alma Parioli 29Mideporte Colle Salario 27Valle del Peschiera, Eretum 25Spes Poggio Fidoni 24Alba Sant’Elia, Ginestra 23Castelnuovo di Farfa 16III Municipio 15Atletico Sabina 14Borgo Quinzio 13Tor di Quinto 4