COMMENTI, II DI RITORNO

Alba Sant’Elia-Tor di Quinto 2-2

2 Antonacci (A)

Marco Ianni (Dirigente Alba Sant’Elia)

La società Tor di Quinto non rilascia alcuna dichiarazione

Alma Parioli-Ginestra 3-1

Soccorsi, Merli, Floris (A) Conti (G)

Mario Lenzini (Presidente Alma Parioli)

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Atletico Sabina-Castelnuovo di Farfa 0-1

R. De Angelis (CF)

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

Mattia Ricci (Giocatore Castelnuovo di Farfa)

Borgo Quinzio-Eretum 1-2

Badjie (BQ) Mercante, Taddei (E)

Augusto Conticelli (Vice-Presidente Borgo Quinzio)

Pietro Vecchiotti (Allenatore Eretum)

Castrum Monterotondo-Poggio Mirteto 2-1

Gambacorta, Mencio (CM), Quondamstefano (PM)

Stefano Caleca (Direttore Sportivo Castrum Monterotondo)

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Mirteto)

Spes Poggio Fidoni-III Municipio 3-0

Marianantoni, 2 Fany

Massimo Lattanzi (Dirigente Spes Poggio Fidoni)

La società III Municipio non rilascia alcuna dichiarazione.

Virtus Roma-Mideporte Colle Salario 2-2

2 Michettoni (MCS)

La società Virtus Roma non rilascia alcuna dichiarazione.

Riposo

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, III DI RITORNO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Cala il sipario sulla II giornata di ritorno del campionato di Prima categoria. Termina in questo weekend la striscia d’imbattibilità della prima della classe Poggio Mirteto che, nel big match di giornata, si arrende alla sua inseguitrice Castrum Monterotondo, che batte i sabini 2-1 ed accorcia le distanze: a distanziare le due formazioni, ora, c’è solo un punto. Stagione, per ora, a due facce per Ginestra: dopo la gioia infrasettimanale per la conquista delle semifinali di coppa Lazio, arriva una pesante sconfitta per gli uomini di mister Leoni, che si arrendono all’Alma Parioli. Vittoria di misura per il Castelnuovo di Farfa che fa suo l’unico derby reatino di giornata contro l’Atletico Sabina. Vittoria netta e rotonda per la Spes Poggio Fidoni, che ha battuto 3-0 la formazione capitolina del III Municipio, mentre l’Alba Sant’Elia pareggia 2-2 contro il fanalino di coda Tor di Quinto. Sconfitta casalinga per il Borgo Quinzio, che si fa rimontare dall’Eretum, mentre è terminato in parità (2-2) la stracittadina romana tra Virtus Roma e Mideporte Colle Salario. Per questa giornata ha riposato il Valle del Peschiera.: «C’è grande amarezza e delusione per il risultato, ma soprattutto per la prestazione. Le gare di domenica sono il risultato degli allenamenti in settimana…in questo periodo, i nostri ragazzi stanno mettendo poco impegno, poca professionalità e serietà nel lavoro da svolgere…e questi sono i risultati. Speriamo di invertire questo trend e di tornare sul giusto cammino per terminare bene questa seconda parte di stagione. Un passo falso ci può stare, d’altronde non stiamo attraversare un momento roseo, ma l’impegno e la professionalità non deve mai mancare. Stiamo affrontando gli impegni con presunzione…ne usciremo solo con più dedizione e voglia di lavorare. Complimenti agli avversari per la determinazione, l’impegno e la sportività messi in campo».: «Abbiamo giocato molto bene, creando in tutta la gara almeno 9 palle gol. Abbiamo recuperato, per questa gara, 4 elementi validi che erano indisponibili per infortuni. La gara, sull’1-1, è stata molto equilibrata, ma poi siamo stati bravi, cinici e determinati nel creare tante occasioni. Nella ripresa, difatti, non abbiamo concesso neanche un tiro in porta ai nostri avversari. Onore ai nostri avversari, ma abbiamo meritato di vincere per le tante occasioni create. Inoltre, abbiamo una squadra veramente giovane: giochiamo infatti con 4 classe ’98, 2 classe ’97 e 3 classe 96’, un bel progetto societario che mette al centro i giovani. Forse, i nostri avversari hanno tenuto più il possesso palla, ma la nostra caratteristica principale è quella di ripartire in velocità ed ogni volta che ripartiamo, facciamo male grazie appunto alla rapidità dei nostri giocatori. Continuiamo così!».: «La storia di questa squadra e di questa annata sarà difficile da analizzare a fine stagione...sinceramente credo di aver dato tutto me stesso e sono ancora più sicuro che anche i ragazzi, chi più chi meno per diversi motivi, lo abbiano fatto fino ad ora; inutile dire che anche la società stia dando il massimo e, quindi, non ho nessun elemento da curare o sul quale correre ai ripari. Nonostante questo, siamo in una vera crisi di risultati che ormai va avanti da tanto, coppa esclusa, e che non sembra avere fine. Ieri si è perso male: nel nostro miglior momento, subiamo il raddoppio per un errore banale di attenzione e determinazione…ma la partita dovevamo chiuderla già prima! Devo dire che siamo stati anche bravi per 65’, soprattutto dopo essere andati sotto, abbiamo pareggiato subito ed abbiamo creato diverse occasioni per il raddoppio, ma ora è cosi e quindi non abbiamo più appigli o alibi. Ora si dovrà giocare anche contro le nostre paure e incertezze, ma le motivazioni non dovranno mancare…se ne uscirà da gruppo e con il lavoro!».: «Arrabbiatissimo per la nostra prestazione. Complimenti ai nostri avversari che hanno strameritato la vittoria. Non aggiungo nient’altro».: «Tre punti importanti per la classifica che ci consentono di superare l’Atletico Sabina al termine di una gara maschia e combattuta da parte delle due squadre. Vittoria meritata da parte da parte nostra e adesso cercheremo di preparare al meglio e farci trovare pronti come abbiamo fatto oggi per le prossime importanti sfide in chiave salvezza».: «Abbiamo iniziato la gara con un buon ritmo e siamo riusciti a costruire gioco sulle fasce, andando in vantaggio proprio con un cambio gioco sulla fascia destra e andare in rete; poi, purtroppo, non abbiamo letto bene un loro lancio in profondità, il nostro difensore si è fatto trovare fuori posizione e, nel recuperare, è intervenuto fallosamente in area, provocando il penalty per gli avversari. Nel secondo tempo continuiamo a macinare gioco, però non concretizziamo in rete…loro trovano il vantaggio con una serie di rimpalli in area. Purtroppo, nonostante vari tentativi sotto rete, non riusciamo a finalizzare, con buoni interventi del portiere avversario e dei difensori. Dopo 4’ di recupero, arriva il triplice fischio: una sconfitta che ci va un po’ stretta…il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto».: «Partita dura, difficile, contro un avversario che non si è certo risparmiato. Noi avevamo parecchi calciatori fuori per infortuni e influenza, ma nonostante ciò i ragazzi che sono scesi in campo hanno dimostrato che un gruppo unito può superare situazioni difficili. Quindi, voglio fare un complimento ai miei ragazzi, soprattutto a coloro che solitamente giocano meno ma che hanno dimostrato molto. Bravi anche gli avversari, che hanno lottato fino alla fine, tenendo in bilico il risultato».: «Signori, questo è il Castrum Monterotondo: una squadra che non molla mai, che lancia il cuore oltre l'ostacolo! Dopo un primo tempo molto equilibrato giocato da due ottime squadre, con individualità importanti, andiamo sotto all'inizio del secondo tempo da una palla inattiva. Non abbiamo mollato, con caparbietà e carattere troviamo prima il pareggio con Gambacorta e, dopo poco, andiamo in vantaggio grazie a Gianluca Mencio, autore di una prova superlativa. Vince la squadra che ha meritato di più, sul campo…ha vinto un gruppo che non smette di regalarci giornate da ricordare come quella di ieri…un gruppo che di materiale non percepisce nulla, ma continua a darci soddisfazione che non cambierei con nessun rimborso economico al mondo! Un gruppo che di attributi ne ha da vendere…tutto questo è il Castrum Monterotondo! Forse, dopo la gara di ieri, ci siamo fatti notare anche da chi magari ci conosceva di meno o, perlomeno, non nutriva simpatie o fiducia nei nostri confronti. Come andrà a finire? Non lo so, ma quello che è certo è che questi ragazzi ci stanno facendo vivere un sogno!».: «Partita veramente molto bella. Giocata a buon ritmo e con molta intensità, grinta e qualità da entrambe le squadre. Sapevamo che era difficile per la caratura dell'avversario e per la loro voglia di riscatto dopo la sconfitta della settimana precedente. Peccato per gli episodi che, alla fine, ci hanno sfavorito nonostante fossimo passati in vantaggio: sull'1-0 per noi e sull’1-1 abbiamo avuto due grosse occasioni per raddoppiare e per riportarci in vantaggio. Alla fine un calcio di rigore, l'ha decisa. E ci può stare! Complimenti a loro per l'ottima squadra che sono, per il campionato che stanno facendo, per come ci hanno accolto e per come ci hanno creduto fino alla fine. Noi adesso torniamo a lavorare sodo in vista di un'altra grande gara che ci aspetta domenica: nulla cambia sulla nostra tabella di marcia e sul nostro futuro. Dobbiamo lavorare sodo e tanto, fino alla fine, poi vedremo i numeri finali. Poggio Mirteto è oltre una vittoria o una sconfitta…questi uomini mi piacciono perché hanno in testa solo un concetto: dare gas in ogni momento e fino alla fine!».: «Abbiamo allungato la striscia positiva. C’è rammarico, in noi come credo nelle altre società, per il regolamento federale dopo il ritiro dell’Atletico Canneto…a mio avviso, avrebbero dovuto lasciare i risultati del girone d’andata, per poi dare il turno di riposo nel girone di ritorno…però queste sono le nuove regole e quindi ci atteniamo e pensiamo a fare il nostro. Ieri, come detto, abbiamo vinto ed abbiamo conquistato un altro risultato positivo. Grande partita, grande intensità e voglia di vincere, nonché siamo stati ben messi in campo. Aspettiamo anche il ritorno di Di Lorenzo, fuori da un po’ per infortunio, sperando in un suo pronto rientro. Sono sempre più convinto che faremo un ottimo girone di ritorno. Abbiamo sbagliato anche un rigore, perciò il risultato poteva essere anche più rotondo. Complimenti ai ragazzi ed al mister! Continuiamo così!».Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario): «Primo tempo a favore completamente dei nostri avversari, che sono passati in duplice vantaggio…noi non siamo scesi in campo. Siamo rientrati in campo dopo la pausa con un altro piglio, riuscendo a pareggiare con due gol di Michettoni. La nostra è una squadra che ha un grande cuore: nonostante fossimo fuori casa, su un campo difficile e sotto di due gol, siamo riusciti a pareggiare ed abbiamo “rischiato” di vincerla nel finale. I nostri ragazzi hanno una grande voglia di dimostrare quanto veramente valgono. Manca ancora tanto alla fine del campionato: c’è tutto il tempo per risalire ulteriormente verso i piani alti della classifica!».: Valle del PeschieraPoggio Mirteto 38Castrum Monterotondo 37Virtus Roma 33Alma Parioli 29Valle del Peschiera, Mideporte Colle Salario 24Alba Sant’Elia, Spes Poggio Fidoni 23Eretum 22Ginestra 20Castelnuovo di Farfa 15Atletico Sabina 14Borgo Quinzio 13III Municipio 12Tor di Quinto 4Castelnuovo di Farfa-Spes Poggio FidoniEretum-Atletico SabinaGinestra-Tor di QuintoIII Municipio-Alba Sant’EliaMideporte Colle Salario-Borgo QuinzioPoggio Mirteto-Virtus RomaValle del Peschiera-Castrum Monterotondo