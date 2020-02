RISULTATI E MARCATORI, II DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Nella seconda giornata di ritorno del campionato di Prima categoria, finisce l’imbattibilità della capolista Poggio Mirteto che perde 2-1 in casa della sua rivale per il titolo, il Castrum Monterotondo. Ginestra paga le fatiche di coppa Lazio e viene sconfitta dall’Alma Parioli, mentre l’unico derby reatino di giornata è stato vinto di misura (0-1) dal Castelnuovo di Farfa, che ha espugnato il campo dell’Atletico Sabina. Vittoria netta e rotonda per la Spes Poggio Fidoni ai danni del III Municipio, mentre l’Alba Sant’Elia pareggia 2-2 contro il Tor di Quinto. Sconfitta casalinga per il Borgo Quinzio, che si arrende all’Eretum, mentre il derby capitolino tra Virtus Roma e Mideporte Colle Salario è terminato in parità, 2-2 ed un punto a testa. Per questa giornata ha riposato il Valle del Peschiera.Alba Sant’Elia-Tor di Quinto 2-2: 2 Antonacci (A)Alma Parioli-Ginestra 3-1: Conti (G)Atletico Sabina-Castelnuovo di Farfa 0-1: R. De Angelis (CF)Borgo Quinzio-Eretum 1-2: Badjie (BQ) Mercante, Taddei (E)Castrum Monterotondo-Poggio Mirteto 2-1: Gambacorta, Mencio (CM), Quondamstefano (PM)Spes Poggio Fidoni-III Municipio 3-0: Marianantoni, 2 FanyVirtus Roma-Mideporte Colle Salario 2-2: 2 MichettoniRiposo: Valle del PeschieraPoggio Mirteto 38Castrum Monterotondo 37Virtus Roma 33Alma Parioli 29Valle del Peschiera, Mideporte Colle Salario 24Alba Sant’Elia, Spes Poggio Fidoni 23Eretum 22Ginestra 20Castelnuovo di Farfa 15Atletico Sabina 14Borgo Quinzio 13III Municipio 12Tor di Quinto 4