COME CAMBIA LA CLASSIFICA

LA II DI RITORNO

PROGRAMMA GARE, II DI RITORNO

Domenica, ore 11

Ore 15

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si alza il sipario sulla II giornata di ritorno del campionato di Prima categoria. Il torneo, a partire da questo weekend, rimarrà orfano dell’Atletico Canneto che, in settimana, ha annunciato il ritiro dalla competizione poiché non riusciva ad arrivare al numero minimo di giocatori per poter disputare le gare. Il Cr Lazio ha deciso, quindi, di operare così in ottica classifica: non verranno calcolate le gare giocate contro il Canneto e, inoltre, in ogni giornata ci sarà il riposo di una formazione.L’Atletico Canneto, in questa prima parte di stagione, aveva racimolato solo 10 punti (3 vittorie ed un pareggio) e ben 11 sconfitte. Come deciso dalla Federazione, quindi, sono stati tolti i punti conquistati contro il Canneto a 12 formazioni: -3 alle reatine Valle del Peschiera e Spes Poggio Fidoni, così come alle sabine Poggio Mirteto, Ginestra, Castelnuovo di Farfa ed alle romane Castrum Monterotondo, Virtus Roma, Tor di Quinto, III Municipio, Eretum e Mideporte Colle Salario; -1, invece, per Borgo Quinzio: i granata, infatti, avevano trovato il pareggio contro l’Atletico in casa durante la VII giornata. La classifica, ora, rimane invariata nella prima parte di classifica, ma cambia in ottica salvezza: scala qualche posizione in avanti l’Atletico Sabina, mentre in piena zona play-out si trovano Castelnuovo di Farfa e III Municipio.Dopo questi cambi avvenuti in settimana, tutto è pronto per il secondo turno di ritorno. Big match di giornata è la sfida tra la prima e la seconda della classe, tra Poggio Mirteto e Castrum Monterotondo, match che si giocherà sul campo eretino. A Rieti, intanto, spazio ad un solo derby, quello sabino e valido come scontro salvezza, tra l’Atletico Sabina ed il Castelnuovo di Farfa. Match impegnativi per Spes Poggio Fidoni e Borgo Quinzio, impegnati rispettivamente contro III Municipio ed Eretum, mentre l’Alba Sant’Elia sfiderà davanti al proprio pubblico il fanalino di coda Tor di Quinto. Ginestra, dopo la gioia infrasettimanale per il passaggio del turno in coppa Lazio (i sabini hanno strappato il pass per le semifinali) saranno di scena a Roma, in casa dell’Alma Parioli. Infine, rimanendo nella capitale, spazio ad una sola stracittadina: il Mideporte Colle Salario, desideroso di inserirsi nella lotta alle posizioni del podio, farà visita alla Virtus Roma. Per questo turno, saranno i biancazzurri del Valle del Peschiera ad osservare il turno di riposo in quanto sfidanti, in questo weekend, del ritirato Atletico Canneto.Alba Sant’Elia-Tor di Quinto (arbitro Sambuchi di Tivoli)Alma Parioli-Ginestra (arbitro Simbula di Roma 2)Atletico Sabina-Castelnuovo di Farfa (arbitro Verdecchia di Roma 2)Borgo Quinzio-Eretum (arbitro Amato di Tivoli)Virtus Roma-Mideporte Colle Salario (arbitro Tomolillo di Viterbo)Castrum Monterotondo-Poggio Mirteto (arbitro Madonna di Civitavecchia)Spes Poggio Fidoni-III Municipio (arbitro Tinti di Tivoli)Poggio Mirteto 38Castrum Monterotondo 34Virtus Roma 32Alma Parioli 26Valle del Peschiera 24Mideporte Colle Salario 23Alba Sant’Elia 22Ginestra, Spes Poggio Fidoni 20Eretum 19Atletico Sabina 14Borgo Quinzio 13Castelnuovo di Farfa, III Municipio 12Tor di Quinto 3