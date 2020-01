PROGRAMMA GARE, I DI RITORNO

RIETI - Si accendono i riflettori sul girone C di Prima categoria. Le 9 reatine e le 7 romane che partecipano alla competizione sono pronte ad iniziare il girone di ritorno. Tre i derby tra le formazioni della nostra provincia: la capolista e campione d’inverno Poggio Mirteto sarà impegnata sul campo della penultima Atletico Canneto, Ginestra ospiterà tra le mura amiche l’Alba Sant’Elia mentre sfida salvezza sarà quella tra i biancorossi del Castelnuovo di Farfa ed i granata di Borgo Quinzio.Match interessante sarà quello di Grotti tra le due sorprese del campionato Valle del Peschiera ed Alma Parioli, mentre la Spes Poggio Fidoni è attesa dalla semplice (sulla carta) trasferta in casa del fanalino di coda Tor di Quinto. Alla ricerca di tre punti fondamentali in ottica salvezza è l’Atletico Sabina che, in questo weekend, affronterà fuori casa il III Municipio.Due, invece, le stracittadine a Roma: match clou è quello tra Mideporte Colle Salario e Castrum Monterotondo, la prima alla ricerca dei tre punti per salire di posizioni e la seconda per rimanere in scia della capolista, mentre la terza della classe Virtus Roma farà visita ai gialloblu dell’Eretum.III Municipio-Atletico Sabina (and. 1-1) (arbitro Montori di Roma 1)Castelnuovo di Farfa-Borgo Quinzio (and. 0-0) (arbitro Sandrelli di Rieti)Ginestra-Alba Sant’Elia (and. 2-3) (arbitro Gasparini di Tivoli)Mideporte Colle Salario-Castrum Monterotondo (and.1-2) (arbitro Ventura di Roma 1)Poggio Mirteto-Atletico Canneto (and. 6-1) (arbitro Santilli di Rieti)Tor di Quinto-Spes Poggio Fidoni (and. 0-4) (arbitro Pagavino di Civitavecchia)Eretum-Virtus Roma (and.1-5) (arbitro Cinquepalmi di Roma 1)Valle del Peschiera-Alma Parioli (and.0-2) (arbitro Di Benedetto di Roma 1)Poggio Mirteto 41Castrum Monterotondo 37Virtus Roma 35Alma Parioli 26Valle del Peschiera 24Mideporte Colle Salario 23Ginestra, Spes Poggio Fidoni 22Alba Sant’Elia 21Eretum 19Castelnuovo di Farfa, Atletico Sabina 14Borgo Quinzio 13III Municipio 12Atletico Canneto 10Tor di Quinto 5