COMMENTI, XV GIORNATA

III Municipio-Borgo Quinzio 4-2

Magnacca, Benegiamo, Salini, Mariani (III), Badjie, Baginka (B)

La società III Municipio non rilascia alcuna dichiarazione.

Massimo Aluffi (Allenatore Borgo Quinzio)

Alba Sant’Elia-Spes Poggio Fidoni 1-1

Antonacci (A), Mancini (S)

Marco Donati (Allenatore Alba Sant’Elia)

Marco Pompili (Allenatore Spes Poggio Fidoni)

Castelnuovo di Farfa-Virtus Roma 1-3

Ribaldi (CF)

Giuliano Caprioli (Direttore Sportivo Castelnuovo di Farfa)

La società Virtus Roma non rilascia alcuna dichiarazione.

Eretum-Castrum Monterotondo 1-3

Mercante (E), Emiliani, Scarafile, Donato (CM)

La società Eretum non rilascia alcuna dichiarazione.

Stefano Caleca (Direttore Sportivo Castrum Monterotondo)

Ginestra-Valle del Peschiera 1-1

Sciamotti (G), A.Mancini (V)

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Felice Giacomelli (Allenatore Valle del Peschiera)

Mideporte Colle Salario-Atletico Canneto 6-2

Ruggini, 2 Miracapillo, Lerro, Faraco, Alzani (MCS), Mencio, Innocenzi (AC)

Valerio Creati (Dirttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

La società Atletico Canneto non rilascia alcuna dichiarazione.

Poggio Mirteto-Alma Parioli 2-1

Mevoli, Marcelli (PM) Da Silva (A)

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Mirteto)

Mario Lenzini (Presidente Alma Parioli)

Tor di Quinto-Atletico Sabina 3-3

2 Armagno, Vasile (AS)

La società Tor di Quinto non rilascia alcuna dichiarazione.

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, I DI RITORNO

RIETI - Cala il sipario sulla XV giornata di Prima categoria. In questo weekend, trovano il successo le prime tre della classe: la capolista Poggio Mirteto ha battuto la capitolina Alma Parioli, il Castrum Monterotondo è rimasto in scia grazie al successo nel derby contro l’Eretum e la Virtus Roma ha espugnato il campo reatino del Castelnuovo di Farfa. Due pareggi negli altrettanti derby reatini: al “Gudini” è terminato 1-1 il match tra Alba Sant’Elia e Spes Poggio Fidoni, così come nella sfida tra l’esperta Ginestra e la giovane Valle del Peschiera. Amarezza per Borgo Quinzio, che perde lo scontro salvezza contro il III Municipio, mentre fuochi d’artificio nel match tra la reatina Atletico Sabina e la romana Tor di Quinto: la gara si è conclusa 3-3. Infine, grande prova di forza per il Mideporte Colle Salario, che schianta 6-2 l’Atletico Canneto: i biancoblu, ora, sono stati superati dal III Municipio ed occupano il penultimo posto in classifica.: «Abbiamo perso uno scontro diretto molto importante che, purtroppo, non siamo riusciti a fare nostro, nonostante il vantaggio iniziale ad opera di Badjie, lesto a ribadire in rete un pallone ribattuto dalla traversa dopo un tiro dal limite di Ciceroni, che ci aveva permesso di indirizzare fin da subito le sorti dell'incontro. Ma, come capita spesso nel calcio, da un mancato raddoppio abbiamo subìto prima il pareggio e poi il loro vantaggio, viziato da un netto fallo sul nostro difensore, purtroppo non rilevato dal direttore di gara. Nel secondo tempo siamo scesi in campo con il piglio giusto, tanto che abbiamo raggiunto il pareggio grazie ad un tiro dalla distanza di Baginka. Poi, purtroppo, abbiamo subìto di nuovo il loro vantaggio su rigore ma, subito dopo, abbiamo avuto la possibilità di pareggiare, nonostante fossimo in dieci uomini a causa dell'espulsione per doppia ammonizione di Ciceroni, con Domenici che, davanti al portiere, non è riuscito a metterla dentro. Nei minuti di recupero abbiamo subìto il quarto gol, sempre su rigore. C'è da dire che avevamo parecchie assenze causa influenza e infortuni: questa cosa non vuole essere una scusante, ma sicuramente ne abbiamo risentito soprattutto a livello morale oltre che tecnico, senza nulla togliere ai ragazzi chiamati a sostituire gli assenti. Testa ora a domenica, in cui andremo ad affrontare un Castelnuovo di Farfa bisognoso, come noi d'altronde, di punti utili alla salvezza».: «Partita brutta, diretta da un direttore di gara, a mio avviso, non all’altezza. Abbiamo giocato rimaneggiati: alcuni dei nostri, infatti, quest’oggi erano assenti…speriamo di recuperarli al più presto. Il pareggio ci può stare».: «Partita difficile già in partenza, in quanto pesano alcune assenze tra i nostri e, in più, alcuni ragazzi hanno giocato anche se non al top della condizione. Alla fin fine, abbiamo fatto noi la partita: abbiamo dominato il primo tempo, ma siamo calati nella ripresa. Potevamo sfruttare meglio alcune ripartenze, che ci avrebbero permesso di raddoppiare, prima del pareggio su rigore…penalty molto dubbio. Il direttore di gara ci ha messo del suo per rendere ancora più difficile la gara, con alcune decisioni veramente dubbie. Abbiamo sbagliato a protestare sul rigore concesso agli avversari: ci è costato l’inferiorità numerica per la parte finale della ripresa. Abbiamo sofferto alla fine ma solo per il gioco: non ricordo, infatti, molte parate del nostro portiere. Alla fin fine sono contento di questo punto conquistato. Ora testa alle prossime gare: abbiamo tutte le carte in regola per far bene!».: «Risultato bugiardo: abbiamo fatto una grande prestazione contro una buonissima squadra. I nostri avversari si sono portati in vantaggio e, subito dopo, noi abbiamo fallito l’occasione del pareggio con l’errore sul dischetto di Riccardo De Angelis. L’1-1, però, è arrivato comunque, con il gol di Lorenzo Ribaldi. Successivamente, siamo rimasti in 10 (espulso il nostro centrale di difesa Gianmarco Angeloni) e così i nostri avversari sono passati in vantaggio. Abbiamo avuto tante occasioni da gol, come un incrocio dei pali colpito…insomma, abbiamo fatto noi la partita sia nel primo che nel secondo tempo. Ora, rimbocchiamoci le maniche e pensiamo alla prossima sfida!».: «Un'altra vittoria, la nona consecutiva, arrivata nel giorno di Sant'Antonio che per noi eretini è la festa per eccellenza. Andiamo sotto dopo pochi minuti, siamo stati bravi a mantenere la calma e con costanza e determinazione raggiungiamo il pareggio con Emiliani. Prima del duplice fischio è il solito Scarafile a mandarci negli spogliatoi in vantaggio. Il secondo tempo comincia nella falsa riga del primo, con loro sfortunati su un paio di calci da fermo. Dopo aver fallito svariate occasioni per chiudere la gara prima del novantesimo, ci pensa Riccardo Donato a far esplodere i nostri sostenitori con una gioia sfrenata e, a mio parere, meritata. Proprio Donato, ragazzo rimasto al suo posto anche quando non è stato utilizzato, continuando ad allenarsi in modo esemplare, si prende la scena con un’esultanza che in quel momento ha rappresentato tutti noi. E’ questa la nostra forza: avere un unione di gruppo a tratti commovente, dove chi siede in panchina incinta il proprio compagno senza gelosie e in maniera viscerale. Ieri è stata una vittoria del gruppo…un gruppo che non ha mai mollato nei momenti di difficoltà e adesso sta raccogliendo quello che si merita. Adesso, però, dobbiamo essere bravi a non montarci la testa e a mantenere quell'umiltà che ci ha sempre contraddistinto. Manca tutto un girone di ritorno, senza fare calcoli...noi ci siamo!».: «Difficile parlare di questa partita e analizzarla...perdiamo due punti importanti per un rigore a 10' dal termine e c’è parecchio rammarico perché nella bagarre che si è venuta a creare ci sarà molto da spintonare per farci spazio in futuro. Periodo incerto per noi: non siamo ripagati bene per quanto lavoriamo e non vorrei che questa cosa influisca negativamente sul nostro atteggiamento, che dovrà sempre essere positivo e serio. Ieri ho visto comunque un buon Ginestra a tratti molto convincente e mai in sofferenza né fisica né mentale: i ragazzi hanno dato tanto, sempre attenti e determinati; la punizione di Sciamotti è il suggello ad un ottimo primo tempo. Nel secondo abbiamo sempre cercato il raddoppio ma, come ci succede spesso, siamo imprecisi e poco fortunati, con più qualità, calma e altruismo avremmo sicuramente chiuso i giochi, soprattutto per la doppia superiorità numerica. Invece un rigore banale da un fallo laterale punisce la buona prestazione di ieri. Bravi i ragazzi del Valle del Peschiera: ben messi in campo e determinati. Noi lavoreremo come sempre in settimana per correggere gli errori».: «Abbiamo conquistato un pareggio molto importante in un campo molto difficile contro un Ginestra coriaceo e ben organizzato, recuperando dall'iniziale svantaggio quando avevamo già subito un’espulsione. Abbiamo finito la partita in nove per una seconda espulsione, pagando l'eccessivo nervosismo di alcuni nostri ragazzi e su questo aspetto dobbiamo sicuramente crescere. Complimenti ai ragazzi che hanno avuto la forza e la capacità di restare in partita».: «Partita mai in bilico: dopo 10’ eravamo già in vantaggio di due reti. Nonostante le tante assenze tra squalifiche ed infortuni, siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. Abbiamo siglato il primo gol con un tiro ad incrociare di Ruggini su assist del debuttante classe 2000 Miracapillo (preso dalla nostra juniores); 2-0 siglato proprio da Miracapillo, he poi si è ripetuto con la sua personale doppietta. Il poker l’abbiamo calato con Gabriele Lerro su assist di Faraco, quest’ultimo marcatore del quinto gol. Infine, il sesto gol è arrivato da Alzani, giovane classe 99’ arrivato nel nostro club da poco. Grande prestazione di forza di tutta la squadra!».: «Ieri per noi era una partita importante, forse la più importante del girone di andata. Ho vissuto una settimana difficile, per motivi familiari, ed ho un po' allentato la pressione durante gli allenamenti. Temevo che i ragazzi potessero risentirne, invece da uomini veri hanno sfoderato una prestazione pazzesca. Credo che i tanti tifosi ieri si siano divertiti ed abbiano ammirato questi ragazzi che sanno esprimere un calcio di livello. L'importanza della gara, per la classifica, per il morale, per la caratura dell'avversario, per tenere alla stessa distanza le inseguitrici, per tornare a giocare bene dopo un po' di calo, era altissima ed aver ottenuto tre punti con questa dominanza ci da stimolo per il futuro. Unico neo, il gol al 94’ su calcio da fermo: non mi va giù per niente. Comunque, un grande applauso a questi ragazzi che stanno facendo grandi cose, specie ieri con assenze del calibro di Avenali, Antonelli, Galletti e con Odiki che, a fine primo tempo, è dovuto uscire. Li ringrazio tutti, dal primo all'ultimo per quanto mi stanno dando. Però, vorrei menzionare uno di loro, oggi in modo specifico: Rudi Bonifazi. Un ragazzo che merita altri scenari, un giocatore immenso, un uomo straordinario. È venuto a Poggio Mirteto, forse quasi esclusivamente, perché conosceva me dai tempi di Poggio Nativo…è entrato in sordina, con un comportamento calcistico esemplare ed oggi, in soli 4 mesi, si è conquistato la stima ed il rispetto di tutto l'ambiente Poggio Mirteto. E, personalmente, questa cosa mi fa molto piacere. Adesso si torna a lavorare tanto e forte in vista della prossima partita, sperando di recuperare prima possibile il nostro condottiero Avenali».: «Bella partita. Siamo arrivati al campo rimaneggiati, con solo un difensore titolare dei 4 soliti. Primo tempo nel quale siamo andati sotto di due gol, giustamente. La ripresa è stata un monologo da parte nostra. Abbiamo siglato nel recupero, un gol che alla fine non è servito. Peccato, avrei voluto giocare il match ad armi pari, ma purtroppo abbiamo avuto dei forfait da parte di alcuni nostri giocatori per febbre ed infortuni muscolari all’ultimo minuto. Ho trovato un ambiente molto cordiale e carinissimo, così come una grande ospitalità dei dirigenti e dello staff del Poggio Mirteto. Auguro a loro ogni bene, ma questa partita ci ha dimostrato che possiamo competere con tutti!».: «Poco da dire. Faccio i complimenti ai giocatori del Tor di Quinto».Poggio Mirteto 41Castrum Monterotondo 37Virtus Roma 35Alma Parioli 26Valle del Peschiera 24Mideporte Colle Salario 23Ginestra, Spes Poggio Fidoni 22Alba Sant’Elia 21Eretum 19Castelnuovo di Farfa, Atletico Sabina 14Borgo Quinzio 13III Municipio 12Atletico Canneto 10Tor di Quinto 5Castelnuovo di Farfa-Borgo QuinzioEretum-Virtus RomaGinestra-Alba Sant’EliaIII Municipio-Atletico SabinaMideporte Colle Salario-Castrum MonterotondoPoggio Mirteto-Atletico CannetoTor di Quinto-Spes Poggio FidoniValle del Peschiera-Alma Parioli