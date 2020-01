RISULTATI E MARCATORI, XV GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella XV giornata di Prima categoria, vincono le tre formazioni del podio: la capolista Poggio Mirteto ha battuto, in casa, la quarta Alma Parioli; il Castrum Monterotondo ha fatto suo il derby esterno sul campo dell’Eretum (1-3 il finale) mentre la Virtus Roma ha trovato il successo in casa dei biancorossi del Castelnuovo di Farfa. Stesso finale (1-1) nei due derby reatini, che vedevano Alba Sant’Elia e Ginestra affrontare rispettivamente Spes Poggio Fidoni e Valle del Peschiera. Sconfitta per Borgo Quinzio, caduto tra le mura amiche del III Municipio, mentre l’Atletico Sabina ha pareggiato 3-3 contro l’ultima della classe Tor di Quinto. Infine, punteggio tennistico nel match tra Mideporte Colle Salario ed Atletico Canneto, terminato 6-2 per la formazione capitolina.III Municipio-Borgo Quinzio 4-2: Magnacca, Benegiamo, Salini, Mariani (III), Badjie, Baginka (B)Alba Sant’Elia-Spes Poggio Fidoni 1-1: Antonacci (A), Mancini (S)Castelnuovo di Farfa-Virtus Roma 1-3: Ribaldi (CF)Eretum-Castrum Monterotondo 1-3: Mercante (E), Emiliani, Scarafile, Donato (CM)Ginestra-Valle del Peschiera 1-1: Sciamotti (G), A.Mancini (V)Mideporte Colle Salario-Atletico Canneto 6-2: Ruggini, 2 Miracapillo, Lerro, Faraco, Alzani (MCS), Mencio, Innocenzi (AC)Poggio Mirteto-Alma Parioli 2-1: Mevoli, Marcelli (PM)Tor di Quinto-Atletico Sabina 3-3: 2 Armagno, Vasile (AS)Poggio Mirteto 41Castrum Monterotondo 37Virtus Roma 35Alma Parioli 26Valle del Peschiera 24Mideporte Colle Salario 23Ginestra, Spes Poggio Fidoni 22Alba Sant’Elia 21Eretum 19Castelnuovo di Farfa, Atletico Sabina 14Borgo Quinzio 13III Municipio 12Atletico Canneto 10Tor di Quinto 5