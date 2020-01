PROGRAMMA GARE, XV GIORNATA

RIETI - Tutto è pronto per l’ultima giornata del girone d’andata di Prima categoria: 15esimo turno ricco di sfide interessanti, nonché di derby e big match. La capolista Poggio Mirteto giocherà tra le mura amiche contro l’Alma Parioli, una delle sorprese della competizione, mentre la seconda del podio, il Castrum Monterotondo, sarà impegnata nella stracittadina in casa dell’Eretum. Due i derby tra reatine: al “Gudini” andrà in scena Alba Sant’Elia-Spes Poggio Fidoni, mentre in Sabina il Ginestra affronterà il Valle del Peschiera.Sfide salvezza e, quindi, da vincere per le neopromosse Borgo Quinzio ed Atletico Sabina, impegnate entrambe in trasferta rispettivamente contro III Municipio e Tor di Quinto, le ultime due della classe. Gara delicata e per nulla semplice per Castelnuovo di Farfa, che ospiterà la terza in classifica Virtus Roma. Infine l’Atletico Canneto, dopo la sconfitta rimediata nel turno infrasettimanale per mano del III Municipio, cercherà la riscossa in casa dei gialloblù del Mideporte Colle Salario.Alba Sant’Elia-Spes Poggio Fidoni (arbitro Sandrelli di Rieti)Castelnuovo di Farfa-Virtus Roma (arbitro Oddo di Viterbo)Ginestra-Valle del Peschiera (arbitro Petrillo di Rieti)Mideporte Colle Salario-Atletico Canneto (arbitro Di Basilio di Roma 1)Poggio Mirteto-Alma Parioli (arbitro Messina di Roma 2)Tor di Quinto-Atletico Sabina (arbitro Tomassini di Aprilia)Eretum-Castrum Monterotondo (arbitro Menicacci di Viterbo)III Municipio-Borgo Quinzio (arbitro Rossi di Roma 2)Poggio Mirteto 38Castrum Monterotondo 34Virtus Roma 32Alma Parioli 26Valle del Peschiera 23Ginestra, Spes Poggio Fidoni 21Mideporte Colle Salario, Alba Sant’Elia 20Eretum 19Castelnuovo di Farfa 14Atletico Sabina, Borgo Quinzio 13Atletico Canneto 10III Municipio 9Tor di Quinto 4