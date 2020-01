PROGRAMMA GARE, XIV GIORNATA

Domenica, ore 11

Ore 14.30

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto è pronto per la penultima giornata d’andata del girone C di Prima categoria. Weekend ricco di sfide interessanti e di derby (tre e inediti), a cominciare dalla capolista Poggio Mirteto, che sarà ospitata dalla sorpresa del campionato, il Valle del Peschiera. Altro match di cartello è la sfida del “Chiani” che vedrà affrontarsi Spes Poggio Fidoni e Ginestra, mentre il terzo derby vede l’Alba Sant’Elia far visita alla neopromossa Atletico Sabina: quest'ultima sfida sarà arbitrata dal debuttante in Prima Stefano Petrillo della sezione di Rieti.La formazione biancoblu dell’Atletico Canneto cercherà la vittoria nella gara interna contro l’Eretum, mentre i biancorossi del Castelnuovo di Farfa saranno di scena tra le mura amiche della seconda della classe, il Castrum Monterotondo. Borgo Quinzio, dopo il 2-2 in casa dell’Alba, cercherà i 3 punti contro il fanalino di coda Tor di Quinto, sfida importantissima per la lotta salvezza. A Roma, invece, in programma due stracittadine: il Mideporte Colle Salario affronterà in trasferta l’Alma Parioli, mentre la Virtus Roma ospiterà il III Municipio.Alma Parioli-Mideporte Colle Salario (arbitro Amato di Tivoli)Atletico Canneto-Eretum (arbitro Carrone Tamburro di Tivoli)Atletico Sabina-Alba Sant’Elia (arbitro Stefano Petrillo di Rieti)Borgo Quinzio-Tor di Quinto (arbitro Della Valle di Roma 2)Virtus Roma-III Municipio (arbitro Menicacci di Viterbo)Castrum Monterotondo-Castelnuovo di Farfa (arbitro Altieri di Ostia Lido)Spes Poggio Fidoni-Ginestra (arbitro Di Benedetto di Roma 1)Valle del Peschiera-Poggio Mirteto (arbitro Capobianchi di Tivoli)Poggio Mirteto 35Castrum Monterotondo 31Virtus Roma 29Alma Parioli 25Valle del Peschiera 23Ginestra 21Mideporte Colle Salario 19Spes Poggio Fidoni 18Alba S.Elia 17Eretum 16Castelnuovo di Farfa 14Atletico Sabina 13Atletico Canneto*, Borgo Quinzio 10III Municipio 6*Tor di Quinto 4* una gara in meno